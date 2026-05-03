媽媽專屬279元吃到飽！新北高CP值「披薩吃到飽」母親節優惠一整月 暢吃「16種手工披薩、酥脆炸物」全網好評
帶媽媽吃披薩吃到飽！新北高CP值「披薩專賣店」以329元吃到飽深受在地人與學生青睞，5月歡慶母親節更再祭出媽媽獨享「279元吃到飽」，暢吃多種口味披薩與炸物。
輔大學生激推！新莊這家「The Pizza 惹披薩」在饕客口語間並不陌生，主打披薩吃到飽329元起，長年受到學生與在地人喜愛。迎接母親節，「惹披薩」期間限定推出「媽媽279元披薩吃到飽」活動，整個5月不分平假日，每天11:30-19:00至店內用餐並出示活動圖片，媽媽本人即享279元超值價吃到飽。
「惹披薩」的披薩吃到飽有16款手工披薩、薯條和雞塊、玉米湯等人氣餐點，再到泰國冰品和飲料統統能暢享，用餐時間2小時。以百元價格而言十分實惠，網友評價「環境乾淨 空間大 價格很甜 CP值很高」、「發現價格還是跟六年前一樣，還沒有服務費，非常划算」、「這裡不只讓你吃得飽，更讓你吃得好、吃得豐富」，也在Google拿下4.4顆星與近千則評論。
而收費部分，平日午餐成人每位329元、晚餐與假日每位379元；2歲兒童酌收50元、3-4歲70元、5-6歲120元，7-11歲190元，國中以上則為原價收費。
同場加映：2026壽星279元吃到飽
「惹披薩」2026壽星優惠，壽星生日當天與前6天至店用餐，並於結帳時出示證件即享「吃到飽279元」優惠價。
The Pizza 惹披薩 輔大店
地址：新北市新莊區中正路514巷43號1F
營業時間：11:30–21:00
訂位電話：2902 4516
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