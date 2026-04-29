280元清粥小菜吃到飽！貴賓室等級「20多道精緻菜色」無限吃 不只吃粥標配 「半熟荷包蛋、下飯熱炒」自搭神級吃法

2026年世界棒球經典賽即將開打，眾多餐飲品牌推出多項應援美食優惠，包含麥當勞的買一送一、全家便利商店的限量贈品等優惠，全台各地球迷可享精彩優惠，邊看比賽邊品嚐美食。

2026-03-04 16:48