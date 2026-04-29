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280元清粥小菜吃到飽！貴賓室等級「20多道精緻菜色」無限吃 不只吃粥標配 「半熟荷包蛋、下飯熱炒」自搭神級吃法

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／復興航棧烘焙粉專
圖／復興航棧烘焙粉專

清粥小菜280元吃到飽！多達20幾種精緻清粥小菜，統統任你夾，每人只要280元還不收服務費，網友吃過評價「CP值高，地瓜稀飯有水準」、「地瓜粥配上豆腐乳非常好吃」。

圖／復興航棧烘焙粉專
圖／復興航棧烘焙粉專

圖／復興航棧烘焙粉專
圖／復興航棧烘焙粉專

粥控加清單！位於桃園機場周邊這家「航棧Express（航棧清粥小菜）」提供280元清粥小菜吃到飽，堪稱貴賓室等級、20多樣精緻美味無限爽吃，且免收服務費。不光有涼拌小菜、肉鬆麵筋等吃粥標配，還有麻婆豆腐、京醬肉絲等下飯熱炒，還有許多人都推薦的半熟荷包蛋更是桌桌必拿，而供應菜色也會有所變化，次次回訪都能吃到不一樣的美味。

圖／復興航棧烘焙粉專
圖／復興航棧烘焙粉專

圖／復興航棧烘焙粉專
圖／復興航棧烘焙粉專

收費部分，成人每位280元，未滿120cm半價、2歲以下免費，用餐時間60分鐘。航棧Express（航棧清粥小菜）在Google拿下4.1顆星，有網友分享，食材雖走簡單路線，但料理調味到位、口味不馬虎，吃得出用心。

航棧Express（航棧清粥小菜）

地址：桃園市大園區三民路一段568號1F

營業時間：17:00–22:00（用餐時間60分鐘）

電話：(03) 393-3828

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