快訊

高雄女投宿旅社12天退房不見人影 警進房驚見她陳屍床上

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本「他」將頂替上陣

中職／戰績登頂象迷也回來了！兄弟X鬼滅3連戰狂吸8萬6279人

不插電迪士尼「提前熄燈」！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／野趣森林粉專
圖／野趣森林粉專

不插電迪士尼「提前熄燈」！桃園親子景點「野趣森林」原宣布營業至11/30，園方緊急公告提前結束營業，改將今(20)日定為最後營業日。

「野趣森林」主打一票玩到底，只要250元即可暢玩水陸空400多個設施器具，成為親子旅遊熱門景點。先前宣布僅營業至11月底，加上「免門票至9/30」活動受熱烈回響，湧入大批遊客。不料，業者最新發布「提前結束營業公告」，表示為因應園區後續整體規劃及相關作業安排，9/20為最後營業日，並感謝民眾一直以來的支持與愛護。

圖／野趣森林粉專
圖／野趣森林粉專

業者也提及，事實上近期因免費入園造成周邊交通堵塞與民眾不便，並表達了對「收費就沒遊客，免費就遊客塞爆」的無奈。有網友認為「我覺得不是沒人去 只是之前廣告打的不夠多 很多人都不知道這裡」、「免費會爆滿，代表市場其實已經告訴你——大家想來，只是現在的收費方式還沒打中他們」，另外也有不少人表示是願意付費入園的，希望園區「可以繼續營業」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熱門景點 親子旅遊 熄燈 野趣森林 免門票

相關新聞

不插電迪士尼「提前熄燈」！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

不插電迪士尼「提前熄燈」！桃園親子景點「野趣森林」緊急公告提前結束營業，改將今(20)日定為最後營業日。

運動部「隱藏好康」被挖出！她免費爽上8堂皮拉提斯 全台22處可參加

政府推廣全民運動隱藏好康，一名網友近日在Threads分享，自己意外發現運動部推出「國民體適能推廣計畫」，只要配合指定中心進行體適能檢測，就能依各中心安排報名相關運動課程，而她更直接獲得8堂免費皮拉提斯，讓她興奮直呼「謝謝運動部」，並希望把好康分享出去，讓更多人知道。

頑皮世界中秋連假門票限定優惠 購票再送60元抵用券

中秋接近，台南學甲頑皮世界野生動物園為迎接秋節連假，推出門票限定優惠，購票再送60元園區消費抵用券，當日在園內消費滿額還能參加抽獎，園區也將中秋元素搬進動物園，要讓大小朋友不虛此行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。