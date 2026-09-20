不插電迪士尼「提前熄燈」！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

不插電迪士尼「提前熄燈」！桃園親子景點「野趣森林」原宣布營業至11/30，園方緊急公告提前結束營業，改將今(20)日定為最後營業日。

「野趣森林」主打一票玩到底，只要250元即可暢玩水陸空400多個設施器具，成為親子旅遊的熱門景點。先前宣布僅營業至11月底，加上「免門票至9/30」活動受熱烈回響，湧入大批遊客。不料，業者最新發布「提前結束營業公告」，表示為因應園區後續整體規劃及相關作業安排，9/20為最後營業日，並感謝民眾一直以來的支持與愛護。

圖／野趣森林粉專

業者也提及，事實上近期因免費入園造成周邊交通堵塞與民眾不便，並表達了對「收費就沒遊客，免費就遊客塞爆」的無奈。有網友認為「我覺得不是沒人去 只是之前廣告打的不夠多 很多人都不知道這裡」、「免費會爆滿，代表市場其實已經告訴你——大家想來，只是現在的收費方式還沒打中他們」，另外也有不少人表示是願意付費入園的，希望園區「可以繼續營業」。

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