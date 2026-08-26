全台最大「鳥類主題樂園」4週年！「九九峰動物樂園」9月入園優惠一次看：成人票現省161元、「這日」壽星免費入園

全台最大「鳥類主題樂園」壽星免費入園！南投草屯「九九峰動物樂園」歡慶4週年，整個9月祭出入園優惠回饋民眾，成人票每人現省161元，學生出示證件入園只要299元。

圖／九九峰動物樂園粉專

熊鷹。圖／九九峰動物樂園粉專

不只是全台最大專業鳥類主題樂園，同時也是中部唯一大型可愛動物樂園的「九九峰動物樂園」慶祝4週年，9/1至9/30一整個月，成人票特價399元（原價560元）、學生出示證件享學生票特價299元；此外，9/9、9/12、9/13，3至12歲以下兒童入園僅需99元（出示健保卡），而9/9當日壽星出示本人證件即可「免費入園」。

圖／九九峰動物樂園粉專

除了入園優惠外，4週年限定再推「全園尋4大作戰」，找到園區內藏好的50個造型「4」並掃描旁邊QR Code，集得越多、獎勵越大，集滿50個有機會抱走最大獎「免費入園一年份」，價值約3,999元。

紅頸袋鼠。圖／九九峰動物樂園粉專

天竺鼠。圖／九九峰動物樂園粉專

水豚。圖／九九峰動物樂園粉專

另外，整個9月還有「九九峰未來明信片」活動，寫下願望或祝福投入未來信箱，自由選擇要在2027年的哪個月份寄出；以及入園抽獎／文創紀念品商店9折等驚喜活動。

「九九峰動物樂園」是一座具有世界級鳥類飛禽與可愛動物的生態教育樂園，在Google擁有逾7千則評論、拿下4.4顆星，網友分享「近距離接觸動物，感覺很棒」、「雖然門票不便宜 ，但相對的也能看到相片中的鳥類都被照顧的很好，品種非常多樣，還能與金太陽鸚鵡互動真的是非常值得」、「乾淨、動物被照顧得很好、服務人員親切」。

圖／九九峰動物樂園粉專

同場加映：8月入園優惠延長

8/29、8/30，一位大人和一位兒童入園只要680元（原價840元），僅限現場售票口購買；8/31前之平日週一至五，「幸運數字 8」現場加碼優惠，最高直接享免費入園，活動詳情依現場公告為準。

圖／九九峰動物樂園粉專

九九峰動物樂園

地址：南投縣草屯鎮富頂路⼀段726巷99號

週年慶活動詳情：https://www.jojozoopark.com/anniversary/

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