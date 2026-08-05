免費入園！埔里秘境「觀音瀑布」8／11重新開放 父親節提前朝聖「三瀑之首」、體驗天然冷氣

免費入園！南投埔里秘境「觀音瀑布」將於8/11起重新開放，邀請民眾朝聖「埔霧三瀑」之首，走進天然冷氣房。

南投埔里觀音瀑布共有三層，最上層落差達60公尺，水勢壯闊磅礡，是「埔霧三瀑」之首。圖／南投縣政府提供

南投埔里「觀音瀑布」周邊地質脆弱敏感，歷經多次豪大雨侵襲導致沿線土石崩塌與倒木，縣府為此封閉園區進行修繕，但施工期間受天災影響而延宕，終於確定將在8/11重新開放。園區為委外經營管理，目前停車場雖收費，但遊客仍可免費入園，管制開放時間為9:00-17:00。

南投埔里觀音瀑布因豪雨致災後封閉，縣府整修多年，將於8/11重新開放，入園免費。圖／南投縣政府提供

埔里「觀音瀑布」位居台14縣埔霧公路旁，瀑布共有3層，最上層落差達60公尺，水勢壯闊磅礡，是民眾踏青健行的人氣景點。

而在重新開放前，觀音瀑布也公告，將於8/8父親節當日開放免費入園，入園時間為8:00-15:30。需注意的是，目前僅開放到第二層飄谷雨瀑布。

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