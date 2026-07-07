借小孩衝「台灣小瑞士」！小孩同行「150元玩清境農場」 每週1日限定「牧場大遊行、小羊照相館」系列活動1次看

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑假即將到來，台灣旅客的旅遊偏好正不斷演變。根據數位旅遊平台「Agoda」統計2026年1月至6月間、針對7月及8月「住宿搜尋」數據顯示，雖然東京、大阪和沖繩等傳統熱門地點依然穩坐整體搜尋榜首，但一般旅客與親子旅客對「新興旅遊目的地」的偏好已開始出現分流，其中一般旅客與家庭客都愛的「宮古島」成為最亮眼的霸榜黑馬，其餘目的地則各有巧妙不同，充分反映出兩大族群對暑假規劃的不同核心需求。 一般客：偏愛地方城市與島嶼風情，追求深度體驗 對一般旅客而言，日本和韓國依舊是夏季旅遊的主流市場。其中，日本宮古島成為成長最快的新興目的地，住宿搜尋量較去年同期暴增超過9倍；緊隨其後的熱門地點包含釜山（+23%）、福岡（+17%）、神戶（+16%）、濟州島（+11%）。數據結果顯示，台灣旅客正逐漸將旅遊足跡從東京、大阪、首爾等傳統觀光城市，延伸至更具在地特色的小眾城市與島嶼目的地。 釜山、福岡及神戶融合美食、購物、適合步行漫遊的城市體驗與在地文化，因此成為短途度假的理想選擇；而宮古島和濟州島則反映出旅客對島嶼假期與自然需求日益增長。整體觀察今年暑假旅客更傾向在短途航程中追求最大化

2026-07-07 08:00