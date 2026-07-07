借小孩衝「台灣小瑞士」！小孩同行「150元玩清境農場」 每週1日限定「牧場大遊行、小羊照相館」系列活動1次看
借小孩去「台灣小瑞士」！清境農場暑假推出「小孩同行全員享150元」優惠票價，每人最高現省120元，暢遊多種限定活動創造美好的假日回憶。
7/8至8/26，清境農場推出每週一天限定「小孩同行」優惠活動，活動期間之每週三，只要有一位18歲以下孩童同行並於同窗口購票入園，即享「全團優惠票價150元（全票原價270元）」，邀請大小朋友一同到清境過暑假，看綿羊、吹山風，體驗夏日版高山牧場時光。
除了親子優惠外，清境農場「2026夏季牧場大遊行」也有一系列限定活動，包含牧場同樂會、夏季牧場大遊行、小羊照相館和帶著皮克敏探險趣等都在每週三熱鬧登場，還有利比扎馬術秀於每日10:45、15:45演出。
其中，「小羊照相館」能與可愛小羊近距離合影留念，於7/8至8/26之每週三10:30-11:00、15:30-16:00兩時段舉辦，採預約制且名額限量，想參與該活動的朋友可要注意囉！更多活動安排與詳情請見官網。
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