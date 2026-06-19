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整個6月「人人免門票」！最美「巴洛克風城堡」免費入園 朝聖「3大全台之最」、端午連假加碼「陸上龍舟賽」統統有獎

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／佐登妮絲城堡提供
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一整月人人免費入園！不需出示證件，全民皆享免門票，嘉義人氣「巴洛克風城堡」週年活動持續，迎接端午連假再加碼「陸上划龍舟競賽」，有機會抱走3000元獎金與商品券。

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圖／佐登妮絲城堡提供

嘉義大林「佐登妮絲城堡」四週年感恩回饋，整個6月全面開放免費入園，活動結束日將另行公告，出發前建議至粉專查看最新貼文。

圖／佐登妮絲城堡提供
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今(19)日起迎接端午節連假，「佐登妮絲城堡」一連三天舉辦「陸上划龍舟競賽」，每組3人，可自行組隊參加或現場配對組隊，現場報名時間為當日13:00前，比賽時間13:30-16:00，且只要報名參加即有參加獎一份。前三名則有獎金和商品券，第三名獎金1800元+商品券3900元、第二名獎金2400元+商品券4500元、第一名獎金3000元+商品券5100元。

此外，「佐登妮絲城堡」擁有3大全台之最：全台最大40000平方公尺戶外歐風花園、全台最高50公尺巴洛克穹頂，以及全台最長、高14公尺的巴洛克藝術廊道，更有超過百個打卡熱點，喜歡攝影、拍照的朋友絕對能一次拍盡興。

圖／佐登妮絲城堡提供
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