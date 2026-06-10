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「泡美人湯+自助早午餐」只要690元！老字號溫泉飯店「SPA+吃到飽」優惠至年底 坐擁蘭陽平原景緻爽嗑Buffet

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網及粉專
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網粉專

只有吃到飽還不夠！這家老字號溫泉飯店「泡湯+自助早午餐」只要690元，先做SPA好好放鬆再來享用自助百匯才夠Chill！

圖／摘自<a href='/search/tagging/1013/川湯春天' rel='川湯春天' data-rel='/1013/255387' class='tag'><strong>川湯春天</strong></a>旗艦館粉專
圖／摘自川湯春天旗艦館粉專

宜蘭老牌「川湯春天溫泉飯店」推出年度優惠方案，「SPA露天風呂+自助早午餐」平日週一至五只要690元，週六日及連續假日則為790元（皆已含服務費），特惠方案優惠至12/31。另外也有「SPA露天風呂+自助晚餐」方案，平日週一至五1,470元，週六日及連續假日則是1,570元（皆已含服務費）。

圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網

需注意的是，「SPA露天風呂+自助早午餐」專案於一樓SPA露天風呂櫃檯購買，限當日購買、當日使用；而「SPA露天風呂+自助晚餐」方案則需提前至電預約，預約電話：03-9889666 轉 222。

圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網

圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網

特別一提的是，川湯春天溫泉飯店溫泉SPA水為碳酸氫鈉泉，pH值在7.0-7.4的弱鹼性，也有「鹼性泉、美人湯」之稱。因含有碳酸氫鈉的成份，能軟化皮膚角質、清潔皮膚、促進皮膚的新陳代謝，進而讓肌膚滑嫩。

而自助百匯用餐地點為位於2F的「享享自助百匯」，提供中式、西式、日式、義式等多國美食佳餚，依季節時令與節慶不定時變換菜色，同時坐擁大片蘭陽平原景色窗景，打造視味覺雙重饗宴。

圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網

圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網

早午餐用餐時段為7:00-13:00，如遇企業包場則改為7:00-10:00，恕不另行通知；晚餐時段有17:00-19:00、19:30-21:30兩個餐期，最晚進場時間為餐期結束前1小時，如當日用餐人數未達分餐期標準，晚餐用餐時段則調整為17:30-20:30。更多方案詳情依業者公告為準。

圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網
圖／摘自川湯春天溫泉飯店官網

川湯春天旗艦館

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號

官網：https://www.chuang-tang.com.tw/

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泡湯 SPA 溫泉 早午餐 吃到飽 川湯春天 Buffet

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