熱氣球嘉年華最萌亮點 吉伊卡哇可愛來襲

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華提供

邁入第16年的「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日(每週二公休)在台東鹿野高台展開為期41天的空域盛會。今年臺東縣政府與《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》展開跨界合作，除了量身打造全球首顆的「吉伊卡哇造型熱氣球」之外，民眾熟知的人氣角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔、栗子饅頭、小桃也將在熱氣球光雕音樂會中以無人機展演方式可愛登場。此外，為營造完整的主題氛圍，臺東縣政府在台東縣立體育館、永續方舟館及熱氣球光雕音樂會現場推出可讓粉絲沉浸式互動體驗的「吉伊卡哇專屬線上拍照框」，更在鐵花新聚落、台東故事館、台東火車站、活水湖、鹿野高台、富岡漁港及綠島免稅店等地設置8處主題打卡景點，並首次推出「稻田彩繪」，以天然稻秧為畫筆勾勒出《熱氣球嘉年華X吉伊卡哇》為主題的大地藝術，讓民眾能從俯瞰視角領略療癒美景。從實體裝置到數位媒介導入活動視覺，邀請球迷朋友在這個暑假一同到台東感受這個療癒又夢幻的城市。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華提供

備受民眾期待的熱氣球光雕音樂會共8場次，將在鹿野高台、池上大坡池、台東市國際地標及太麻里曙光園區等地陸續展演，每個場域都有屬於自己的節奏與情緒，而享譽國際的「熱氣球X無人機X煙火秀」也增加至歷年最多的6個場次，場場不容錯過，鹿野高台場次將推出【無人機QRcode】特技，以無人機形成一個可掃描的QRcode，用手機掃描即可參加抽獎。此外，熱氣球光雕音樂會卡司陣容更是實力堅強，邀請八三夭、盧廣仲、李聖傑、Bii 畢書盡、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、范逸臣、郭靜、王艷薇及徐暐翔等10組知名歌手及團體輪番開唱，並首度邀請韓國啦啦隊女神南珉貞及李晧禎，祭出史上最豪華的黃金陣容。

活動期間繽紛多樣的熱氣球接力登場，除了最受矚目的「吉伊卡哇造型球」之外，台東特有的媽祖球、愛心球、全聯福利熊、黑松FIN水寶等特色造型球也將在鹿野高台等待大家，更邀請到來自世界各地造型獨特的大小熱氣球共襄盛舉，如睽違八年再次回歸的東方列車、來自加拿大的蘑菇寶寶、來自巴西的袋鼠爸媽、藍鸚鵡、超萌瓢蟲等，絕對讓你大飽眼福；一票難求的「熱氣球繫留體驗」將於7月4日下午開始至8月20日止，除每週二公休日之外，每天分上午場(05：30-07：00)和下午場(17：00- 18：30)舉辦，繫留體驗票券分為線上預約及現場購票，每日清晨05:00及下午16:00開放現場購票，線上預約需提前於易遊網進行購票(鹿野高台光雕場不開放下午場線上購票)。活動期間每日下午場也將推出Walk-in熱氣球體驗，提供球迷朋友走進熱氣球內部探索熱氣球的結構與美感。

臺東縣政府特別強調，今年的臺灣國際熱氣球嘉年華活動內容十分精彩，透過跨界聯名與數位互動科技，構築全方位的感官盛宴。而今年的整體活動也將與「2026台東博覽會」高度串聯，「2026台東博覽會」以「Slow for Life」為核心，將於7月3日至8月20日在台東縣立體育館展開，並延伸至台東舊站特區及市區各場域，至少17場大型展覽與活動，以及多項品牌合作計畫，打造結合觀光、文化與創意的城市級盛會。

其中博覽會特別規劃「夢想東升WALK IN熱氣球展館」，以「可進入的熱氣球」為核心設計，透過精心規劃的空間動線，引導觀眾自地面出發，逐步走入熱氣球從準備、充氣到升空的完整歷程。整體體驗不著重於單一瞬間的震撼，而是呈現十五年來一步一腳印累積而成的成果與故事。展館結合展示裝置與互動設計，透過光影、聲音與空間轉換，引領觀眾在移動與參與之中，理解熱氣球從萌芽到升空的發展歷程，並重新感受城市、時間與夢想之間的連結。

臺東縣政府熱情邀請全國民眾於暑假期間親臨台東，在感受吉伊卡哇的可愛魅力之餘，放慢腳步、走進台東，共同見證這場結合觀光、文化與創意的跨域盛會。相關活動資訊，請關注「臺灣國際熱氣球嘉年華」官方網站及社群，掌握第一手消息。

※「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

(1) 7/4 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台 (開幕萬球齊飛)

(2) 7/5 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

(3) 7/9 (四) 19：00 台東市 國際地標 (★+▲)

(4) 7/16 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

(5) 7/23 (四) 04：00 太麻里 千禧曙光紀念園區 (曙光)

(6) 7/30 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

(7) 8/6 (四) 19：00 池上鄉 大坡池

(8) 8/13 (四) 19：00 台東市 國際地標 (★+▲)

(9) 8/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華提供

※ 熱氣球繫留體驗時間

時間：115年7月04日至8月20日

上午場：AM05：30-07：00 | AM05：00開始售票

下午場：PM17：00-18：30 | PM16：00開始售票

( 7/4開幕日當天僅開放下午場繫留)

※ 活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG

官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/

官方IG：https://www.instagram.com/taiwanballoonfestival/

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《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》

▸ 7月31日-全台上映

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