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不只「這3地區」免費入園！最美歐風「蓋婭莊園」6月加碼「1資格」同享免門票 帶毛孩來趟夢幻一日遊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蓋婭莊園提供、記者黃于凡攝影
圖／蓋婭莊園提供、記者黃于凡攝影

最美歐風莊園免費開放！嘉義城堡夯點「蓋婭莊園」6月免費入園，除了地區限定外，本月還多了「1資格」也能享有免門票，輕鬆來趟異國風一日遊。

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

嘉義大林歐式城堡建築齊聚，每月皆會推出免票活動的「蓋婭莊園」6月免費入園限定地區為基隆市、雲林縣、嘉義縣市，凡身分證設籍基隆市、雲林縣、嘉義縣市，或身分證英文字母開頭C、P、I、Q，出示證件正本即可免票入園。而常態票價部分，一般票每人100元，12歲以下孩童免費入園。

香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網
香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

除此之外，「蓋婭莊園」6月限定推出專屬貓咪月，不只貓咪入園免收清潔費，加碼再享「一位主子入園免費」，貓奴們可要把握難得機會。同時，蓋婭莊園為寵物友善場域，室外區域牽繩、室內空間不落地即可入內，現場還提供了寵物潔淨乾洗慕斯能夠免費使用，邀請民眾帶著毛孩一同享受歡樂時光。

蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園提供
蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園提供

小王子特展《永恆玫瑰－小王子的心靈花園》展出進入倒數半年。記者黃于凡／攝影
小王子特展《永恆玫瑰－小王子的心靈花園》展出進入倒數半年。記者黃于凡／攝影

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

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