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故宮「連3天免費參觀」！5/18國際博物館日 民間版「人氣國寶」展訊1次看 台北「12館所專屬IG濾鏡」送好禮

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／國立故宮博物院粉專、故宮提供
圖／國立故宮博物院粉專、故宮提供

故宮免費參觀！5/18國際博物館日，全台各大博物館、藝文場所相繼響應，其中最受民眾關注的「故宮南北院」同樣入列，且不只開放1天免費參觀！

故宮北院。圖／國立故宮博物院粉專
故宮北院。圖／國立故宮博物院粉專

5/18國際博物館日即將到來，故宮北部院區第一展覽館、南部院區同步響應，且不只博物館日當天，5/16、5/17及5/18連續3日均開放免費參觀，可以不用擠在同一天前往。

故宮北院戶外空間「至善園」擁有仿古宋明庭園景緻。圖／故宮博物院提供
故宮北院戶外空間「至善園」擁有仿古宋明庭園景緻。圖／故宮博物院提供

圖／故宮南院提供
圖／故宮南院提供

與此同時，著名國寶〈清 翠玉白菜〉正於南部院區S302「人氣國寶展」展出至6/7，而〈清 肉形石〉則於北部院區第一展覽館302陳列室展出至5/31。得以把握博物館日，親眼朝聖國寶之美。

民間版「故宮三寶」 之一〈清 肉形石〉。圖／故宮提供
民間版「故宮三寶」 之一〈清 肉形石〉。圖／故宮提供

民間版「故宮三寶」 之一〈清 翠玉白菜〉。圖／故宮提供
民間版「故宮三寶」 之一〈清 翠玉白菜〉。圖／故宮提供

此外，台北市政府文化局響應國際博物館日，特別打造「館所專屬 IG 限動濾鏡」，凡在活動期間前往指定館所，用濾鏡拍照打卡，就能將限量文創好禮帶回家，各館所贈品數量有限、送完為止。響應館所多達12處，相關活動詳情請至粉專查詢。

故宮 免費參觀資訊

開放館所：北部院區第一展覽館及南部院區

開放日期：2026/5/16、5/17、5/18

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國際博物館日 故宮 免門票 IG 展覽 文創

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