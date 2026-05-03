全台首座「狐狸森林」來了！不只能近距離觀察 還能「與超萌狐狸互動、合拍紀念照」 3種體驗方式任你選

全台首座「狐狸森林」開放了！喜歡狐狸的朋友抄筆記，在這個「狐狸森林」可以體驗到深度互動、近距離拍照等難得機會，各式體驗活動與收費資訊一次報你知。

圖／遛遛三星提供

宜蘭三星熱門萌寵地標「遛遛三星」打造全台第一座「狐狸森林」，並自5/1起正式開放，邀請大小朋友一同進入狐狸的療癒世界。園方也推薦了3種體驗方案，入園「狐狸森林」能輕鬆觀察狐狸自然活動與感受沉浸式拍照氛圍；「狐狸小學堂｜深度互動」可近距離接觸狐狸與享有專業導覽解說；而「小白狐/小赤狐拍照體驗」則可近距離互動與拍照留念，並現場沖印紀念照能夠把療癒的一刻定格帶回家。

圖／遛遛三星 Wander Space粉專

圖／遛遛三星提供

圖／遛遛三星 Wander Space粉專

收費部分，進入「狐狸森林」每人每次199元，體驗場次為10:30、11:30、12:30、13:30、14:30和15:30，每場次上限30人、體驗時間20分鐘，實際場次以當日現場狀況為主；「狐狸小學堂」每人399元，體驗時間30分鐘，而「拍照體驗」時間為15分鐘，每人249元。

不論是想沉浸式感受森林療癒氛圍，還是與可愛狐狸近距離互動，都能依自己的喜好選擇對應的體驗方式。但同時提醒，入園需遵守相關規定與愛護動植物，才能擁有一趟既獨特又美好的旅程記憶喔！

圖／遛遛三星 Wander Space粉專

圖／遛遛三星提供

遛遛三星 Wander Space

地址：宜蘭縣三星鄉富貴二路516號

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