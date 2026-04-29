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苦苓點名「這10國」真的不用去！旅遊國家黑名單：「這1國」最假、斐濟只有跳傘好玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／AI生成
圖／AI生成

這些國家不用去！苦苓新發文盤點了「10個不用去的國家」在社群發酵引發網友熱議，有網友就曾經踩雷直呼「ㄧ切如您所示，不如不去」。

知名作家苦苓在粉專發文表示，冒著破壞國際關係的風險、被旅遊業訐譙的危險，公開了「旅遊國家黑名單」。以他親身經歷比較而列出，北馬其頓、斯洛伐克、安道爾、衣索比亞、孟加拉、白羅斯等均在名單中，並都有分述其不必去的理由。

他分享，寮國因沒有什麼東西是附近其他東南亞國家沒有的，可以忽略不計；想看椰子樹和沙灘也不需特地遠赴斐濟，但他有提到斐濟的「跳傘」是唯一好玩的。

對於汶萊他認為「真的沒什麼好看的」，除非喜歡看煉油工廠和中學水準的科學館；此外，苦苓更直言「朝鮮」是全世界最「假」的國家，一入境就沒收手機、被帶去向金家銅像行禮。

不過，他也歡迎網友補充或反駁，吸引不少網友留言發表看法，有人為部分國家說話表示「衣索比亞是非洲還保存最多的少數民族國家，而且也是非洲最美麗的國家，只是很費錢」、「寮國龍坡邦很棒」、「寮國的龍坡邦不少歐美觀光客，去了之後我覺得還不錯啊」。

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