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「小朋友免費吃」自助吧！ 全台長榮酒店兒童節「萌趣住宿+買大送小」優惠 入住送磁鐵燈箱、限量流體兔手作DIY
4月出遊好時機，兒童節連假親子出遊首選！長榮酒店這次集結全台旗下據點，超狂推出一系列「萌趣」主題活動，從手作體驗、限量周邊到買大送小用餐好康，北、中、東部據點各有獨家驚喜，一次滿足大小朋友的歡樂假期需求。
長榮桂冠酒店(基隆)
兒童連假期間入住雙人房最低只要4,400元起，透過官網或電話預訂並完成入住，還直接送你獨家限量「磁鐵燈箱」，印有「不想上班」、「渡假中勿擾」等超幽默標語設計，
長榮桂冠酒店(基隆)「海景咖啡廳」優惠延長至整個4月份，每位成人攜帶一位7歲(含)以下幼童可享免費，8歲至12歲則享半價優惠。
長榮桂冠酒店(台北)
兒童節連假期間，用餐消費達指定門檻，或預訂國人住房專案並完成入住，即可獲得以酒店全新外牆為主題設計的限量紀念悠遊卡。
長榮鳳凰酒店(礁溪)
4月30日前入住「童樂繪假期」，四人入住套房每晚只要9,999元起，專案亮點是包含招待一堂「DIY流體兔」課程，讓親子一起動手體驗，大人還能爽喝迎賓「韓國清露燒酒」組合，並免費入席「鳳凰飴號」行政酒廊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
長榮桂冠酒店(台中)、采．寓halo house
聯名人氣IP「BOBDOG巴布豆」，即日起至6月30日止，只要預訂家庭房，就能把可愛的巴布豆周邊帶回家！贈品將依照入住日期提供擦手巾、玩偶鑰匙圈或21公分大玩偶，陪伴小朋友入眠。
台糖長榮酒店(台南)
「吃遍天下自助餐廳」在4月3日至4月6日期間，祭出「大手拉小手」方案，每一位成人用餐，就招待一位6至12歲小朋友免費吃。
長榮文苑酒店(嘉義)
4月3日至4月6日二樓咖啡廳自助餐午晚餐優惠，成人可攜帶一位「5歲以下幼童免費、6至12歲半價」，一樓大廳酒廊更同步推出超吸睛的「星星造型炒飯」，用療癒美食征服孩子的心。
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