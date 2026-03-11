古蹟新地標！「臺灣文學糧倉」正式對外營運 免費參觀、空間全面開放 「光雕秀、當期特展」亮點不錯過
文青新去處！1950年代古蹟建築變身新地標，自3/3起正式對外營運且開放免費參觀，開館時間同步調整要筆記。
靠近中央藝文公園、華山文創園區的「臺灣文學糧倉」前身為糧食局倉庫，如今轉化為文學跨域與創作育成的基地。自3/3起正式對外營運，內部空間全面開放，包含1F文學沙盒、2F文學展間和跨域舞台等，開館時間再延長為週二至日10:00-18:00。
當期還有《沃土之籽》光雕秀、《臺灣與世界，以文學對望》特展、《最美的書：臺灣與捷克》特展等看點，可以沉浸看展、走進兼具藝文與歷史的風格空間；此外，每週六、日14:00還有定時導覽，將由資深導覽志工介紹歷史、講解建築、認識臺灣文學。
臺灣文學糧倉
地址：臺北市中正區杭州北路26號旁
開館時間：週二至日10:00-18:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaiwanLiteratureBaseHub
