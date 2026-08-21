500甜2026／加入甜點界一年多就能得獎！阿Ken：首度得獎竟是靠甜甜圈

由聯合報旗下「500輯」舉辦的第二屆「500甜」今揭曉甜點指南，500甜實體活動也於21至23日在松山文創園區2號倉庫，舉辦限期3天的獨家甜點派對活動。阿Ken憑藉「GooDonut」獲得一甜肯定，他今天出席頒獎典禮時相當開心，沒想到才加入甜點界一年多就能得獎，「我覺得相當不簡單，因為我在演藝圈都還沒得獎，我在甜點圈就得獎了，看來我可能是被演藝圈耽誤的甜點人」。

他身兼本屆500甜評審，同時也是頒獎典禮上最受歡迎的獲獎人，所到之處吸引各大店家爭相跟他拍照、交換名片。阿Ken坦言自己可能吃過他們的產品，但是第一次直接接觸到店家和廚師，對於從業人員是相當大的鼓勵，也提供日後合作的靈感和機會。

對於得到一甜，阿Ken認為已經是極佳的成績，尤其是在了解甜點製成的過程後，更深知背後投入的心思、食材取得不易，「所以我能夠在這麼多精英中跟他們一起，真的是與有榮焉」。

他不改幽默風格，笑說：「大家可能覺得甜點好像是飯後甜點的感覺，但是在我的心中甜點才是真正最主要的。500碗跟500盤比較多是有豐富的蛋白質跟維生素，那個是維持生命的，但是我們維持生命是要吃 500甜，甜點對我來說才是最重要的，這是生命的意義。」

阿Ken現場在甜點派對市集逛得不亦樂乎，直說應該要辦個一周才盡興。未來假如人力夠的話 ，他也考慮帶「GooDonut」來出攤，努力超提升副業規模前進。