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500甜2026／臺虎精釀、老濟安、Taleland樂島、世嵵梅酒！喝的甜在心

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
創立於1972年的「老濟安」，將老字號青草行成功轉型成飲料店。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
創立於1972年的「老濟安」，將老字號青草行成功轉型成飲料店。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第二屆「500甜」活動於21至23日在松山文創園區2號倉庫登場，精釀啤酒品牌「臺虎精釀」此次為500甜活動設計出甜點系啤酒「剛出爐 萊姆派」，臺虎負責人Jason表示：「它屬於甜點式的啤酒，喝起來有香氣，感覺有萊姆派的風味，像是吃甜點的那種感覺。」

「臺虎精釀」推出的品項「剛出爐 萊姆派」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「臺虎精釀」推出的品項「剛出爐 萊姆派」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「臺虎精釀」團隊。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「臺虎精釀」團隊。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Jason透露，會研發出這樣的風味啤酒，是想讓女性市場多一個選擇：「因為很多時候啤酒是男性比較喜歡喝的飲品，我們想讓找一種比較酸甜風味的啤酒，讓女生也可以接受這樣的風味。這款啤酒一開始入口時可以感受到檸檬清爽的風味，尾韻則能喝到小麥的香感。」

創立於1972年的「老濟安」，將老字號青草行成功轉型成飲料店，第三代老闆王柏諺透露，此次獲得500甜殊榮讓他非常開心。同時為了500甜派對特製「青草可樂」與草本調酒「紳士」2款飲品，讓人在炎炎夏日也能瞬間體驗透心涼的舒暢口感。

王柏諺表示，「青草可樂」是將青草濃縮加糖熬煮，再配上氣泡點綴增加口感；草本調酒「紳士」則是將青草融入調酒，運用威士忌基底加上龍眼蜜與薄荷，將尾韻調重，呈現出全新的味蕾饗宴。

「老濟安」為500甜派對特製「青草可樂」與草本調酒「紳士」2款飲品。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「老濟安」為500甜派對特製「青草可樂」與草本調酒「紳士」2款飲品。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

榮獲Tatler Taiwan 2025年度推薦酒吧的「Taleland樂島」位於台南，主理人廖德恩笑說，一開始收到500甜邀約以為是詐騙：「覺得有點不可思議，因為目前品牌的重心較多放在台灣茶與茶酒上。」

廖德恩表示，軟餅乾源自於上一個品牌「萬福」，代表將生活中喜愛的事物與在乎的人分享！雖然現在轉型，但仍將這份甜點保留在樂島，這次獲獎也讓團隊過去的堅持得以重新被看見與肯定。

他特別推薦「塔口鹹起司」口味的軟餅乾，採用「鹹甜點」的概念創作：「裡面有一個很特別的元素是用宜蘭溫泉番茄做成的蜜餞，去形容在吃Taco時裡面稍撒番茄的風味；上面的酸奶油（Sour Cream）就很相似裡面會加的酸奶；最後再刨上一點點檸檬皮，去象徵吃Taco時會擠上的檸檬。」

「Taleland樂島」軟餅乾源自於上一個品牌「萬福」，代表將生活中喜愛的事物與在乎的人分享。圖／500輯攝影團隊提供
「Taleland樂島」軟餅乾源自於上一個品牌「萬福」，代表將生活中喜愛的事物與在乎的人分享。圖／500輯攝影團隊提供

「Taleland樂島」是位於台南的酒吧。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Taleland樂島」是位於台南的酒吧。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

拿下2026年比利時iTQi國際風味評鑑米其林2星肯定的「世嵵梅酒」，主理人周明麒表示，梅酒原料完全嚴選在地梅子，包括南投信義鄉、高雄美濃與嘉義梅山，經過熟成與釀造過程，精心調製出最適切的風味。其中最有特色的商品為「東方美人茶梅酒」，將在地好茶與釀造梅酒結合，達到「1加1大於2」的絕佳風味。

「世嵵梅酒」招牌商品「東方美人茶梅酒」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世嵵梅酒」招牌商品「東方美人茶梅酒」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「世嵵梅酒」攤位。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世嵵梅酒」攤位。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

點此看【第二屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2026官方網站：https://udn.com/500sweetaward/

● 500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

酒後找代駕 禁止酒駕飲酒過量有礙健康
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500甜2026

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