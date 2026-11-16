熊野古道會很累嗎？中邊路5天體力實測

會累，但熊野古道真正的難點，不是需要很強的登山技術。



而是連續好幾天、每天走好幾個小時，加上森林山徑的上下坡，疲勞會一天一天累積。

以排中邊路 5 天來說，真正比較需要體力的是第二、第三天。



第二天約走 7.5 小時，第三天約走 7 小時。到了第三天，腿已經不是第一天剛出發的狀態，所以即使距離看起來沒有特別誇張，實際體感還是會累。



但這不代表一定要是很常長時間健行的人才能走。



只要事前知道難點在哪裡，提早準備體力與合適的裝備(Ex:磨合過的鞋子、登山杖)，再把每天的行程節奏安排好，熊野古道登山、健行新手也是能夠完成的。

二、中邊路5天，每天要走多久？

以中邊路 5 天來說，真正需要體力的是第二、第三天，後面兩天會明顯輕鬆一些。



第一天則以抵達、移動為主





Day 2｜瀧尻王子 → 近露王子



約 12.6 公里，健行約 7.5 小時。



這一天是第一個明顯的體力關卡，上下坡多，走到後段腿會開始有感。





Day 3｜野中一方杉 → 發心門王子



約 13.9 公里，健行約 7 小時。



距離比前一天更長，且身體已經帶著前一天的疲勞，所以整體可能較為疲憊。





Day 4｜發心門王子 → 熊野本宮大社



約 7.3 公里，約 2.5～3 小時。



這一天會輕鬆很多，可以把步調放慢，也比較有餘裕看沿途風景。





Day 5｜大門坂 → 熊野那智大社



約 4.1 公里，約 2 小時。



距離最短，主要是石階和上坡，但整體比前兩天輕鬆很多。

熊野古道中邊路 蓋章箱

所以如果你最擔心的是「我是不是5天每天都要走7、8小時？」其實不用。



真正需要先準備的是第二、第三天，其他天的強度會低很多。

三、真正累的不是公里數，

而是上下坡和累積疲勞

熊野古道不能只看公里數判斷難度。



同樣走十幾公里，平路和森林山徑的體感差很多。路途會遇到上下坡、石板階梯和森林路，走久之後，腳底、大腿和膝蓋的負擔會慢慢累積。

熊野古道中邊路 那智大社

多日健行最不一樣的地方，是今天走累了，隔天還要繼續走。



第一個長健行日走完後，隔天早上腿可能還有痠感，但又要重新穿上鞋子繼續前進。這也是為什麼平常只走平地散步，和真的走熊野古道，感受會差很多。





另外，很多人以為只有上坡會累，但其實長時間下坡對膝蓋的負擔也很明顯。



所以出發前除了練心肺，也要讓自己習慣上下坡、長時間步行，以及連續兩天活動的感覺。

熊野古道 途中休息地

四、新手和40～60歲走得完嗎？

可以，但重點不在年齡，而是平常有沒有活動量，以及能不能連續走幾個小時。



如果平常有固定運動，能連續走 3～4 小時，也有走過上下坡或郊山，通常已經有不錯的基礎。

熊野古道中邊路 神社

如果平常主要是散步，走平地沒問題，但很少走坡度或階梯，建議出發前先增加上下坡與長時間步行的練習。



如果目前幾乎沒有運動習慣，或連續走 2～3 小時就已經非常吃力，就不建議完全沒準備直接出發。





我們過去也有 60、70 歲左右的旅客參加。有人不一定每天都走完全程，而是依照當天體力，在可以撤退的位置調整行程。



所以新手或 40～60 歲並不是問題，真正要評估的是：體力基礎、膝蓋狀況，以及願不願意提早準備。

熊野古道中邊路 神倉神社

五、出發前要怎麼練？

如果現在完全沒有健行習慣，建議至少提前 1～2 個月開始準備。



不用一開始就逼自己走 7、8 小時，可以先從快走、慢跑或附近郊山開始，再慢慢把單次健行時間拉長。



接著加入上下坡、階梯和下肢肌力訓練，讓身體習慣不是只有平地走路。

貓咪裝人 銀河洞行前訓練

出發前，也建議直接穿真正要帶去熊野古道的鞋襪，背著自己的日用背包去走幾次。



因為訓練不只是為了變強，也是提前發現問題。



鞋子會不會磨腳、膝蓋走久會不會不舒服、登山杖順不順手、背包會不會壓肩膀，都最好在台灣先知道。





如果可以，出發前安排一次長時間健行，甚至連續兩天活動，會更接近多日健行真正的感覺。

貓咪裝人 台北天際線行前訓練

六、怕太累，怎麼把難度降下來？

熊野古道的難度沒辦法完全消失，但有些負擔其實可以事先減少。





第一個是不要每天背完整行李。



行程有專車協助運送大行李，健行時主要背水、午餐、雨具、保暖外套和行進時的個人用品，能少掉不少負擔。





第二個是把裝備先用熟。



鞋子、襪子、背包和登山杖都不要到日本才第一次使用。尤其登山杖在長時間上下坡時，可以幫助分擔腿部與膝蓋的壓力。

第三個是不用因為怕拖累大家而硬撐。



熊野古道很多路段在森林裡，專車沒辦法隨時開進步道接人，但我們會事先掌握能和道路銜接的撤退點。



如果真的身體不舒服或走不動，嚮導會依當下位置和狀況判斷，再安排到適合的位置由司機接走。



熊野古道中邊路 小雨中的森林

我們也真的遇過團員第二天走到後段太累，先由專車接走休息，其他團員繼續完成當天路線。



今天少走一段，不代表整趟熊野古道失敗。



真正重要的是不要硬撐到受傷，保留體力，隔天狀況允許時還是可以重新加入。





如果你正在規劃熊野古道，想了解我們目前的中邊路小團、行前準備與出團資訊，也可以直接搜尋「貓咪裝人 熊野古道」。





如果你還在考慮「熊野古道到底要不要找嚮導？自己走和有人帶差在哪裡？」可以接著看：



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