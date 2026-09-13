熊野古道中邊路怎麼走？第一次去路線、難度與行程一次看懂

做中邊路的功課，最容易卡在「到底要走哪一段？」



中邊路可以只走一天，也可以安排多日健行。對第一次去的人來說，不用急著全踏破，先選對路段、抓好每天的步行時間，反而更重要。



如果想好好感受熊野古道，又不想每天都排得太硬，會建議抓 5 天左右。除了完成朝聖，也能留時間慢慢走、看風景、吃便當，讓整趟旅程有真正放空的節奏。



熊野古道中邊路是什麼？

經典朝聖路線先看懂

熊野古道不是單一一條路，而是一整套通往熊野三山的朝聖路線。



其中「中邊路」是最經典的路線，從田邊往本宮、新宮、那智方向前進，沿途會經過森林、山村、王子遺跡與古老石板路，是很多人第一次走熊野古道時會選擇的路線。



它最大的好處，是走法很有彈性。



可以只挑一小段走，也可以安排成多日健行；沿途的路標、地圖、住宿與行李轉送等資訊也相對完整。

熊野古道 那智大社 ●

第一次走中邊路怎麼排？

5 天走經典路段最剛好

比起「走越多越好」，更重要的是每天都還有餘裕看風景、吃便當、休息，不要讓朝聖最後只剩下趕路。



Day 1｜大阪 → 紀伊田邊



移動日，今日不安排健行。





Day 2｜瀧尻王子 → 近露王子



約 12.6 公里｜步行約 7.5 小時





Day 3｜野中一方杉 → 發心門王子



約 13.9 公里｜步行約 7 小時





Day 4｜發心門王子 → 熊野本宮大社



約 7.3 公里｜步行約 2.5～3 小時





Day 5｜大門坂 → 熊野那智大社



約 4.1 公里｜步行約 2 小時

這樣安排，前面有比較完整的森林健行，中間抵達熊野本宮大社，後面再慢慢把步調放下來。



該走的經典路段都有走到，但不是五天每天都走到很累，完整度高，也更能享受朝聖的過程。

熊野古道中邊路 沿途田景 ●

中邊路難度高嗎？最吃體力的是這兩天

以貓咪裝人實際走過，安排出來的 5 天走法來說，熊野古道中邊路的難度不算高。



但這個「不算高」有幾個前提：

平常有固定運動習慣，也願意在出發前花 1～2 個月增加走路、爬樓梯或郊山訓練。



實際走的時候，也要懂得配速。很多第一次多日健行的人，一開始覺得體力很好，很容易不小心跟著別人的速度走。



適合自己的配速，是走到當天預定點後，體力還沒全然透支。



真正比較吃體力的是：



Day 2 瀧尻王子 → 近露王子，約 12.6 公里、7.5 小時；



Day 3 野中一方杉 → 發心門王子，約 13.9 公里、7 小時。



兩天都需要走約 7 小時，難點在於是連續兩天長時間健行，前一天的疲勞還沒完全恢復，隔天又要繼續走。



好在後兩天步行時間會明顯縮短，不是五天都維持同樣強度。

熊野古道中邊路 ●

第一次走得完嗎？先看自己適不適合

這樣的人會很適合：



✓ 第一次走熊野古道



✓ 想完成朝聖之路，也願意提前準備



✓ 喜歡森林、神社、山村，比起趕景點更喜歡慢慢旅行



✓ 希望每天走路、吃飯、休息，把旅行步調放慢





這樣的人會比較辛苦：



✕ 平常幾乎沒有運動，也不打算提前準備體能



✕ 完全不喜歡長時間走路



✕ 希望每天安排很多景點、購物，不想把大半天花在健行上



所以真正要判斷的，不是「我是不是登山咖」，而是能不能接受連續幾天走路，也願不願意為這趟旅行提前準備。

熊野古道 那智瀑布 ●

中邊路住宿怎麼訂？

路線、住宿要一起規劃

中邊路的住宿可以自己訂，但不建議用一般日本自由行「先買機票，住宿之後再慢慢找」的方式來安排。



原因是中邊路很熱門，但沿線聚落小、住宿數量有限，像近露這類的中繼點，熱門日期很容易提早滿房。



所以比較穩妥的順序是：



先決定每天要走到哪裡 → 確認當晚住宿 → 再把前後路線接起來。



這點很重要，因為中邊路不像一般城市旅行，某一晚訂不到房，不一定只是「換附近另一間飯店」就能解決。



如果原本想住近露卻訂不到，可能就得改住前後其他地區，再另外搭公車回到健行起點，整天的交通和步行時間都會跟著改變。

熊野古道 下榻民宿 ●

大行李不用全程背，交通與行李怎麼安排？

走中邊路，不代表每天都要背著整咖行李走一整天。



如果自己規劃，可以利用沿途的行李轉送服務，把大行李送到下一個住宿點，白天只背水、行動糧、雨具和當天需要的東西。



但真正麻煩的是，行李轉送不是把行李交出去就結束。





需先確認：



・住宿能不能代收、代寄行李



・幾點前要把行李交出去



・行李能不能當天或隔天送到



・下一間住宿有沒有人可以收件



・如果住宿不能代收、代寄，要改去哪裡寄、去哪裡領





這些細節最好在訂住宿時就一起確認。不然住宿訂好了，才發現行李沒辦法順利送過去，後面的安排就會變得麻煩很多。



交通也是一樣。



中邊路沿線主要靠公車銜接，但班次不多，不能走累了才臨時想「等等搭車回去就好」。



你得先知道今天預計走到哪裡、末班車幾點、住宿在哪裡，以及如果沒趕上那班車，還有沒有其他方式離開。



所以自己走中邊路真正需要處理的，不只是「要不要背大行李」，而是行李轉送、住宿位置、公車時間，三件事要一起排。



如果選擇跟團，會建議優先找全程有專車接送的行程。這樣大行李可以直接跟著車移動，交通上也不用自己一直對公車班次，可以把精力放在健行本身。

熊野古道中邊路 貓咪裝人接駁巴士 ●

廁所、補給、熊出沒，中邊路途中要注意什麼？

廁所有，但沒有想像中密集。



沿途部分王子、休息點和聚落會有廁所，但不是想上就一定找得到。看到合適的廁所時，建議先使用，不要想著「等等應該還有下一間」。



補給不要完全依賴沿途商店。



中邊路有些路段會經過販賣機或小聚落，但森林裡可能走上一段時間都沒有店家。水和行動糧最好一開始就準備足夠，休息時少量補充，不要等真的餓了、沒力了才開始吃。



至於很多人最在意的「熊」，熊野古道確實有黑熊活動紀錄，但不用因此過度緊張。



走路時可以準備熊鈴，讓熊提早知道有人接近；如果能結伴同行，也比一個人在森林裡安靜走路更安心。熊鈴可以事先準備，部分登山口附近也有販售。



總之



看到廁所，有需要就先去



水和行動糧自己準備足夠



進森林前準備熊鈴，盡量不要單獨行動

熊野古道中邊路 沿路茶屋 ●

第一次走熊野古道，體能與裝備怎麼準備？

除了平時的體能訓練外，出發前最好實際安排一次「熊野古道模擬日」。



找個家裡附近的郊山或步道，背著預計健行時會帶的背包，實際走 3～5 小時，途中正常休息、吃東西，也把登山杖一起帶上。



目的不是把自己走到累垮，而是提早確認：鞋子會不會磨腳、登山杖會不會用、背包背久舒不舒服，以及走到後半段時體力還剩多少。



這些問題在台灣先發現，都比到了日本第一天才發現來得好。

貓咪裝人行前訓練 銀河洞 ●

如果自己不知道怎麼練，也可以找機會跟著有經驗的人一起走。



貓咪裝人目前也會每兩個月一次安排熊野古道團員的行前訓練，讓已報名的團員實際走郊山，把體能、裝備和步行節奏一起測過。



這樣真正到了熊野古道，很多事情就不會是第一次碰到。





裝備則不用一次買很多，先把真正會影響走路舒適度的幾樣準備好：



鞋子：登山鞋或抓地力好的健行鞋都可以，但一定要提前穿過長距離，確認不會磨腳、壓腳。



登山杖：建議準備，並在出發前先練習。



襪子：長時間走路最怕摩擦起水泡，先測試自己適合的襪子搭配。



雨衣：建議準備方便行走的兩件式雨衣。



衣物：以排汗、方便活動為主，再依季節準備保暖層，不需要為了熊野古道買一整套新裝備。



尤其是登山杖，上坡可以協助出力，下坡也能幫忙穩定重心、減少腿部負擔。



出發前真正要準備的，不是把裝備買得多專業，而是把會用到的東西用熟。

熊野古道中邊路 本宮大社前大合照 ●

走熊野古道最重要的，不只是走完

出發前，大家常常會在意一天要走幾公里、完成度高不高，但真的走完之後，最容易留在記憶裡的，反而是一路上的過程。



每天就是走路、吃飯、休息，沿途蓋章、聽熊野古道的故事；走完一天回到住宿，泡個溫泉、好好吃一頓飯，隔天起來再繼續走。



平常旅行常常是在趕下一個景點，但熊野古道很不一樣。



這幾天很像暫時從平常忙碌的生活裡離開。



不用一直回工作訊息，也不用趕著去下一個景點，眼前要做的事情變得很簡單：走好今天的路、吃好一頓飯、累了就休息。



熊野古道中邊路 ●

也就是因為生活突然變得這麼單純，很多平常被忽略的小事，反而會慢慢開始注意到。森林裡的聲音、中午的便當、同行的人，甚至只是坐下來喝口水，都會變成旅程的一部分。



走完回到日常後，才會發現熊野古道最難忘的，可能不是哪一段路、哪一個景點，而是那幾天只需要專心走路的生活。



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延伸閱讀 >>第一次走熊野古道怕走不完？新手最容易低估的 6 件事



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