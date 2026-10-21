「抹茶山」回來了！「聖母登山步道」搶修復通爆人潮 山友點出「2大隱憂」千萬要注意

等了好久，抹茶山真的回來了！ 宜蘭「聖母山莊步道」因豪雨而導致今年6月聯外道路封閉，歷經多時的搶修工程後，終於正式宣布恢復通行消息！不過，有山友指出背後卻浮現了讓人捏一把冷汗的環境隱憂，一起來看看！

人氣勝地抹茶山「聖母山莊步道」，歷經多時的搶修後，終於正式宣布恢復通行。圖／林保署宜蘭分署提供

抹茶山又稱「三角崙山」，正式路線為「聖母登山步道」，位於礁溪五峰旗瀑布風景區上方，因山稜線大片箭竹林，形成宛如抹茶冰淇淋般的綠色景觀而爆紅。

今年上半年因豪雨侵襲，導致宜蘭知名的登山勝地「抹茶山」聖母山莊步道聯外道路及部分邊坡受損嚴重而進行封閉。經過宜蘭縣政府與礁溪鄉公所全力趕工，針對2.1公里處及0.6公里處的崩滑邊坡進行災害復建，採用穩固路基的「土袋工法」，並同步優化水井及過路箱涵等排水設施後，步道終於在近日正式重啟迎賓！

聖母登山步道。圖／林保署宜蘭分署提供

據自由時報報導，一名每週固定上山三次的山友興奮分享，近期明顯感受到登山人潮熱絡許多，修復後的步道變得更平順好走。但進一步指出，步道重新開放後人潮明顯增加，部分遊客卻沒有落實無痕山林原則，甚至出現亂丟垃圾、如廁後無水沖洗等情況。

宜蘭分署提醒，近期山區降雨較少，山莊供水受到影響，因此計畫挑戰抹茶山的民眾，建議先在通天橋附近的公廁解決如廁需求，再繼續往山上前進；而聖母登山步道公廁不設垃圾桶，垃圾都必須自行帶下山，避免增加山區環境維護負擔。

不過，受到薔琵颱風影響，請留意林業及自然保育署宜蘭分署最新公告，包含聖母登山步道在內的宜蘭分署社區型自然步道，將於10月22日下午5點起暫停開放，後續須視颱風過後的災害勘查與環境整理情況，再滾動調整恢復時間。

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