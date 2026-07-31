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「原」來你在奧萬大！ 7/31連續三天開放「全民10元入園」

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迎接08/01「原住民族日」，推出限時優惠10元入園活動。　圖：林業保育署南投分署／提供
迎接08/01「原住民族日」，推出限時優惠10元入園活動。　圖：林業保育署南投分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接08/01「原住民族日」，「奧萬大國家森林遊樂區」特別推出限時優惠活動，07/31-08/02連續三天開放全民以10元優惠票價入園（停車費另計），邀請一同走進山林、親近自然，在夏日假期感受豐富的原住民族文化與生態旅遊魅力。

▲「奧萬大國家森林遊樂區」除了原住民文化，更有滿山金黃楓紅、壯觀吊橋與野生動物環繞。　圖：shutterstock／來源
▲「奧萬大國家森林遊樂區」除了原住民文化，更有滿山金黃楓紅、壯觀吊橋與野生動物環繞。　圖：shutterstock／來源

「奧萬大國家森林遊樂區」周邊聚居賽德克族、泰雅族及布農族等原住民族群，擁有深厚的人文底蘊與多元文化特色。長久以來，原住民族與山林共生共榮，孕育出獨特的生活智慧、傳統工藝及祭儀文化。此次配合「原住民族日」擴大辦理門票優惠，希望鼓勵更多民眾走入山林，透過旅遊認識臺灣原住民族文化，體會人與自然和諧共存的重要價值。

除門票優惠外，活動期間只要穿著原住民族服飾入園，於區內尋找「奧萬大」拍照上傳並完成「奧萬大情報站」粉絲專頁打卡，即可持畫面至遊客中心兌換好禮乙份，數量有限，送完為止。希望藉由互動體驗，鼓勵遊客以實際行動響應「原住民族日」，展現對多元文化的尊重與支持，也讓更多人透過分享看見臺灣原住民族文化之美。

把握07/31-08/02限時優惠，僅需10元即可入園，共同歡慶「原住民族日」，在山林美景與濃厚原住民族風情中，留下難忘的夏日旅遊回憶。（優惠僅限門票，停車費依園區規定另行收費；打卡兌換贈品數量有限，換完為止。）

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