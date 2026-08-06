陽明山秘境探險！刺激吊橋賞瀑布、百年土地公廟、古道與玩水

親愛的旅人們，你是不是也跟我一樣，每到夏天就想往山裡鑽，找個能避暑又能親近大自然的好地方呢？這次阿一一要帶大家深入陽明山，探索一個超「涼」的秘境～那就是結合了刺激吊橋、壯觀飛瀑、百年古道與沁涼溪水的「草山觀瀑吊橋」，這裡不僅能讓你感受大自然的鬼斧神工，還能體驗走在網繩吊橋上的心跳加速，最後再到溪邊玩水放鬆，簡直是夏日解暑的完美行程，快跟著我的腳步，一起來趟深度又好玩的陽明山之旅吧！

陽明山秘境大公開！草山觀瀑吊橋怎麼去？

想去草山觀瀑吊橋，交通方式其實比你想像中更方便，這裡雖然是秘境，但有規劃了完善步道，可以輕鬆抵達。如果你跟我一樣喜歡搭乘大眾運輸，享受沿途風景，那搭公車絕對是首選！於捷運石牌站坐小8公車或在北投站搭小9公車在「圳內站」下車，往前走幾步至雷隱橋，就能抵達位於民宅旁的步道入口。這兩班公車班次不算密集，建議大家先查好時刻表！

小提醒：公車班次雖然不多，但沿途風景很美，能慢慢欣賞陽明山特有的山林風光。如果你是假日前往，人潮可能會比較多，建議提早出門。

開車的朋友可以導航設定「草山觀瀑吊橋」，路邊沒有停車格，需要直接白線路邊停車，假日若人多可能就需要碰運氣或停遠一點的地方，記得不要影響車輛通行。不論是搭公車或開車，抵達後你會發現，這裡真的好有世外桃源的感覺，空氣清新到不行，讓人瞬間忘卻都市的喧囂，沿途還有小隱潭瀑布和大屯瀑布，若時間夠可以串成陽明山一日遊。

陽明山消暑一日遊

準備到杉旅森林放空吃下午茶之前，先欣賞一下阿一一精心剪輯的動態影片，一次集合陽明山放空發懶的好地方，森林系咖啡廳、刺激吊橋、絕美瀑布一次滿足！

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到草山觀瀑吊橋需要走一小段步道，雖然坡度有點陡，寬度也有點窄，最窄處只有一人的距離，若老人家來走得時候要小心，也比較不適合帶小小孩來，不過距離不遠，順著百年土地公廟的方向，大約幾分鐘就能抵達，沿途被滿滿綠意包圍，氣氛也非常清幽舒服～

驚險又刺激！百年土地公廟旁的網繩吊橋初體驗

一來到草山觀瀑吊橋的入口，你會先看到一座小巧而莊嚴的百年土地公廟，這座土地公廟不僅是當地居民的信仰中心，也為這片山林增添了一份過去歷史留下的痕跡。接著重頭戲就來啦！

期待的草山觀瀑吊橋，這座吊橋最特別的地方，就是它結合了網繩設計，不同於一般堅固的木板或水泥吊橋，草山觀瀑吊橋的橋面和兩側的安全護欄都是用粗壯的網繩編織而成。走在上面，你會感覺到橋身隨著腳步輕微晃動，而透過網繩間隙，腳下就是清澈的溪谷，這種半透明的視野，真的超刺激的！

我這次去的時候，剛好遇到好多大小朋友，他們走在上面發出陣陣驚呼，冒出又害怕又興奮的表情，一起感受這份難得的刺激。雖然看起來有點驚險，但吊橋設計非常安全，網繩編織得很緊密，絕對可以放心體驗。這裡也是拍照打卡的絕佳地點，以翠綠山谷為背景，拍出來的照片絕對讓你的朋友羨慕不已～

壯觀飛瀑近在眼前！輕鬆享受夏日沁涼

走在刺激的網繩吊橋上，你就能抵達觀賞瀑布的最佳位置。草山觀瀑吊橋顧名思義，最棒的就是能讓你「觀瀑」，這裡的瀑布屬於滑瀑，雖然不是那種高聳入雲的巨大瀑布，但它的水量豐沛，水花飛濺，在陽光下閃耀著光芒，也是非常壯觀。

在吊橋上，你可以近距離感受瀑布傾瀉而下的震撼力，水氣撲面而來，瞬間暑意全消，真的超療癒的，在兩旁的觀瀑平台聽著潺潺水聲，感受微風輕拂，整個人都放鬆了～

吊橋串聯猴崁古道和十八份圳步道，如果時間足夠都可以繼續往上探尋，猴崁古道為昔日北投通往竹子湖的重要山徑，因過去猴子眾多而得名，近期經台北市大地工程處整修後，沿途設有木棧道、護欄與觀景平台，被滿滿林蔭遮蔽，夏天來走走非常清涼舒服。

更棒的是，如果你是夏天來訪，往上走一小段，你會發現這裡根本是個天然的「玩水天堂」！

沁涼戲水區：夏日最佳消暑秘境

沿著步道再往上走(步道很窄要小心)，會看到一些比較平緩的溪流區，水深不深，非常適合戲水。清澈的溪水冰涼透徹，把腳泡進去，所有的疲憊感都煙消雲散了。我這次去也忍不住把腳泡下去，那股冰涼的感覺真的讓人瞬間充滿活力！

雖然水深不深，但還是要注意安全，石頭可能會濕滑，建議穿著防滑的溯溪鞋或涼鞋。同時也要記得，這裡的生態很珍貴，玩水時請勿破壞環境，垃圾不落地，一起守護這片美麗的寶山！

阿一一貼心小提醒：讓你的旅程更順暢

為了讓大家都能玩得開心，阿一一特別整理了一些實用小撇步，記得收好喔！

最佳造訪時間：夏季是玩水的最佳季節，但假日人潮較多。平日前往會更悠閒。春秋兩季氣候宜人，適合健行賞景。

服裝準備：不論是走吊橋、古道還是玩水，一雙防滑的鞋子絕對是必須！溯溪鞋或運動涼鞋都很適合。如果你打算玩水，一定要帶一套乾淨的衣服和毛巾，以免著涼。

防曬用品：山區雖然有樹蔭，但紫外線還是很強，帽子、太陽眼鏡、防曬乳不可少。山林蚊蟲多，防蚊液是你的好朋友。因為吊橋周邊沒有設置廁所，所以前往時記得先放好水。

飲用水及輕食：步道沿途商店不多，建議自備足夠的飲用水和一些補充體力的零食。

注意安全：玩水時請評估自身能力，並留意孩童安全。雨天路面濕滑，更要小心慢行。最後請務必將所有垃圾帶走，共同維護這片美麗的自然環境。

陽明山草山觀瀑吊橋結合了冒險、療癒、歷史和親水樂趣，而且還是免門票的自然體驗，趕快把這個行程排進你的口袋名單，和家人朋友一起來場難忘的陽明山深度之旅，期待大家都能在這裡找到屬於自己的美好回憶！

FAQ

Q1：草山觀瀑吊橋適合帶小朋友去玩嗎？會不會很危險？

A1：雖然吊橋附近有淺淺小溪適合玩水，但因為到吊橋的步道比較狹窄加上吊橋是刺激的網繩設計，若帶小朋友來一定要有大人陪同，並且小心遵守安全規範。

Q2：除了吊橋和瀑布，附近還有推薦的景點或美食嗎？

A2：草山觀瀑吊橋本身就串聯了「著猴崁古道」和「十八份圳步道」，你可以規劃一整天的健行行程，附近也有小隱潭瀑布和大屯瀑布，體驗不同的山林風光。至於美食，陽明山上有許多特色餐廳和咖啡廳，像是土雞城、野菜料理，或是景觀咖啡，像野人花園、杉旅森林，都很有fu，你可以逛完吊橋後，再到山上找間餐廳好好犒賞自己，眼睛和肚子都一次滿足！

Q3：陽明山草山觀瀑吊橋需要門票嗎？建議停留多久時間？

A3：這裡完全免門票，你可以盡情享受大自然的美好，不用花一毛錢。至於停留時間，如果你只是單純走吊橋、看瀑布、泡泡腳，大約1到2小時就夠了。但如果你想深度探索著猴崁古道和十八份圳步道，或是想在溪邊好好玩水、野餐，那建議你可以安排半天到一天的時間，會玩得更盡興，記得多帶點水和輕食，享受悠閒時光！

草山觀瀑吊橋

地址：臺北市北投區湖山里湖山路二段98號

交通：捷運石牌站小8公車、北投站小9公車圳內站下車往前走至雷隱橋

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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