「台版亞馬遜」升級回歸！ 台南雙春「環狀木棧道」全新完工 1.8K綠色隧道免涉水、走完直接看夕陽

不用出國就能走進神祕的熱帶雨林！被譽為「台版亞馬遜」的台南 雙春濱海遊憩區，因部分舊步道容易淹水，讓不少旅人扼腕。不過台南市府斥資 2,600 萬元，歷時 3 年的南側木棧道整建工程終於在今年 6 月正式通過驗收！

台南市北門區雙春濱海遊憩區。圖／台南市政府提供

這次「升級版」回歸，不僅徹底解決了漲潮淹水的痛點，更將步道完美串聯成一條 1.8 公里的環狀水上森林秘境，快列入暑假踩點名單。

升級亮點一次看

．1.8公里環狀打通： 告別以往必須回頭的遺憾，南北兩側步道正式全面串聯，走完一圈超順暢。

台南市北門區雙春濱海遊憩區。圖／台南市政府提供

．高架抬升不淹水： 針對易受潮路段特別「實質抬升」結構，現在就算遇到漲潮，也能優雅漫步綠色隧道。

．貼心設施加分： 沿途新增多處林間休憩平台、舒適座椅與豐富的生態解說牌，走起來更安全輕鬆。

台南市北門區雙春濱海遊憩區。圖／台南市政府提供

．生態近距離接觸： 漫步時低下頭，就能看見超萌的招潮蟹、彈塗魚及多樣水鳥，超適合親子同遊。

台南市北門區雙春濱海遊憩區。圖／台南市政府提供

推薦打包「北門濱海一日遊」行程：

雙春水上綠色隧道（搭竹筏、賞紅樹林） ➔ 南鯤鯓代天府 ➔ 北門遊客中心（水晶教堂拍網美照） ➔ 井仔腳瓦盤鹽田（看全台最古老鹽田夕陽） ➔ 將軍漁港或七股鹽山（大啖現撈肥美海鮮）

台南市北門區雙春濱海遊憩區。圖／台南市政府提供

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