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山友集體崩潰！ 宜蘭「抹茶山」6月起封閉5個月　7月起阿里山「這條神級步道」也封了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／林保署宜蘭分署、嘉義林區管理處提供
圖／林保署宜蘭分署、嘉義林區管理處提供

山友們注意，兩大IG爆紅的健行聖地接連傳出封閉消息！宜蘭礁溪超人氣的「抹茶山」因去年豪雨導致邊坡坍塌，縣府證實將從6月10日起「全面封路5個月」；中南部登山客也要哭了，阿里山國家森林遊樂區內的「塔山步道」，自7月起也預計封閉，想朝聖的民眾務必注意！

崩潰！宜蘭「抹茶山」6/10起封閉5個月

抹茶山（聖母山莊）是遊客相當喜愛的登山勝地。圖／林保署宜蘭分署提供
抹茶山（聖母山莊）是遊客相當喜愛的登山勝地。圖／林保署宜蘭分署提供

近年在國內外爆紅的宜蘭「抹茶山」，每逢假日總是擠滿朝聖的登山客。宜蘭縣政府農業處28日證實，通往抹茶山的產業道路2.1公里處，因去年底的連續豪雨，造成嚴重的邊坡坍塌與路面龜裂。縣府決定辦理災害復建工程，預計於6月10日正式開工，工期長達150個日曆天，接下來想看翠綠山巒得再等等了。

由於該產業道路是上抹茶山的唯一通行路線，最快恐得等到11月才能重新開放。消息一出，立刻在各大登山社團引發熱烈討論，不少山友直呼「真的太崩潰了！」

針對這次大封路，縣府農業處特別說明，施工期間的管制點將設在產業道路1公里處、即「五峰旗聖母朝聖地」開始封閉。遊客和信眾一樣可以進入雄偉的教堂區域參觀，但切勿再往抹茶山方向前進，現場將嚴格禁止通行。

一修就是一年！阿里山「塔山步道」7月接力封閉

阿里山的塔山步道。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山的塔山步道。圖／嘉義林區管理處提供

阿里山也傳出封路消息！農業部林業及自然保育署嘉義分署發布新聞稿指出，根據阿里山國家森林遊樂區內「塔山步道」的最新檢測報告，起點到220公尺處、跨越鐵道陸橋的4處木結構已經出現木質劣化現象，導致整體設施穩定性不足。

為了確保遊客的絕對安全，「塔山步道」將自今年7月起全面封閉暫停開放，進行全線施工改善，預計將一路整修到2027年6月底。

嘉義分署表示，7月施工後，該路線將只開放從南投「溪頭端」走向阿里山，且外圍遊客走到塔山步道木平台前，就必須全數原路折返回溪頭。同時也嚴正警告，封閉期間，絕對禁止行走鐵路，若貪圖方便擅闖阿里山林鐵軌道，將依《鐵路法》處以新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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