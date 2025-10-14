南橫梅山口至向陽段加固路基 10月31日前禁一般車通行

快訊

中央社／ 高雄14日電

受丹娜絲颱風等侵襲影響，南橫公路有10多處受災，公路局甲仙及關山工務段雖已完成短期搶修，但為加固路基保護邊坡，梅山口至向陽段今天起至31日將禁止一般車輛通行。

公路局南區養護工程分局表示，受丹娜絲颱風、0728豪雨等侵襲影響，南橫公路台20臨105線0k至44k（梅山口、天池、埡口、向陽）臨時便道路段發生路基缺口、邊坡坍方、土石流等10多處大小災害，甲仙及關山工務段已完成短期搶修作業，道路目前仍可通行。

南區養護工程分局說明，但為提高車輛通行安全性，將持續辦理路基加固、邊坡保護、危石方清除等作業，預定自今天起至10月31日止，進行施工管制禁止一般車輛通行梅山口至向陽路段，以加速災後復原工作。

南區養護工程分局也提醒，有意上山遊客可事先查詢道路管制時間與山區路況，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

