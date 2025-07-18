旅遊網紅疑高山症猝死！西藏自駕才登頂　享年41歲

大陸旅遊網紅、鈦金屬品牌創辦人郭建峰，於7月13日在西藏自駕旅行途中不幸離世，享年41歲。消息傳出後，他的妻子於社群發出訃告「在最熱愛的地方走完最後一程」，字字句句充滿悲痛，親自告知親友這項噩耗，令粉絲震驚不已。

陸媒報導，郭建峰是陝西知名鈦合金品牌「鈦途TiTo」的創辦人，致力於研發戶外用鈦金屬產品，同時經營社群平台，分享露營與自駕旅行影片，累積了8.6萬名追蹤者。他也經常直播帶貨，是不少戶外愛好者心中的優秀賣家。

7月3日，他展開單人單車西藏自駕之旅，每日更新旅程影像。最後一次上傳是在7月12日中午，畫面中他站在車頂、以布達拉宮為背景拍攝壯麗風景，沒想到這段影片成為他的最後身影。隔日凌晨，他在拉薩驟然離世，死因尚未公開，部分報導推測可能與高山症或心因性猝死有關。

郭建峰的告別式已於7月16日，在陝西寶雞的寶福山陵園舉行，現場湧入2、300位親友、粉絲與業界人士前來送行，場面哀戚。據陵園人員表示，到場人數顯示出他在當地社群中的影響力深遠。對於外界關心的死因，他所創辦的公司僅低調證實死訊，未進一步回應其他細節。