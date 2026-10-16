「草嶺古道芒花季」邀旅人秋日穿越時光 走進賞芒體驗旅程

【旅奇傳媒/編輯部報導】深秋時節，草嶺古道漫山芒花隨風搖曳，如銀白浪潮翻湧山谷，為東北角披上浪漫秋色。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自2002年起舉辦「草嶺古道芒花季」，今年適逢25周年，日前舉行「2026草嶺古道芒花季」記者會，正式宣布活動10/31-11/29浪漫登場。

▲交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長游麗玉（右4）、觀光署臺北旅服中心主任陳煜川（右2）、新北市觀光旅遊局局長楊宗珉（右3）、新北市貢寮區公所區長柯建輝（左4）、大東北角觀光圈總顧問王文新（左3）、宜蘭縣觀光協會總幹事陳文裕（右1）、宜蘭縣溫泉振興促進會理事長（左2）、福容飯店-福隆店總經理（左1）。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

記者會大玩創意，以「穿越古道時光」為亮點，與會貴賓換上古裝驚喜登場，化身昔日行走草嶺古道的書生、商旅與旅人，東北角管理處處長游麗玉更突破形象、一身俠女裝扮驚艷全場，成功將百年的歷史場景帶進現代。這場趣味十足的時空體驗，不僅活化了古道故事，也正式宣告「2026草嶺古道芒花季」即將熱鬧開跑。

游處長表示，今年透過古裝、情境互動等方式，將「草嶺古道」的歷史故事轉化為更貼近現代的旅人體驗，並延續「芒著走花時間市集」、「虎字碑」拓碑及手作體驗等深受遊客喜愛的活動，串聯自然、人文與在地旅遊資源，歡迎在秋日芒花盛開之際，走一趟草嶺古道，感受山林景致與歷史文化交織的獨特魅力。

▲「大東北角觀光圈」產業攤位物產展示。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲「大東北角觀光圈」產業攤位周邊文宣展示。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

輕鬆賞芒不塞車！草嶺古道10天假日接駁服務登場

因應芒花季的假日人潮，今年特別於10/31-11/29每週六、日，規劃「福隆遊客中心 ↔ 遠望坑口」定點來回接駁服務，接駁車採免預約制，可現金投幣或電子票證支付，大幅省去步行往返的時間，遊客可以更輕鬆步入秋日山徑，享受賞芒健行的樂趣，同時也鼓勵大眾實踐「低碳旅遊」。

▲「秋芒漫步・草嶺古道一日遊」帶領旅客輕鬆走訪草嶺古道，感受歷史與自然風光。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

秋芒漫步、山海雙享 兩條特色小旅行帶你深度玩東北角

今年「芒花季」也推出兩條特色小旅行遊程，讓旅人不只是賞芒花，更能延伸探索東北角的自然與人文魅力。

「秋芒漫步・草嶺古道一日遊」帶領旅客輕鬆走訪草嶺古道，在秋日芒花盛開之際欣賞山林美景，感受古道歷史與自然風光；「山海雙享．古道秋芒與溫泉湯旅二日遊」則進一步串聯草嶺古道與礁溪溫泉，將秋日山林健行與溫泉休憩一次納入旅程，打造「賞芒花、福隆及礁溪泡溫泉、住宿」的慢旅行程。

走古道蒐集特色印章 兌換限量徽章 週週不同款

遊客可依循「草嶺古道」健行路線一路探訪，完成「福隆遊客中心」、「護管所」、「大里遊客中心」等三處集章，即可至指定地點兌換當週限定的主題徽章，週週不同款，限量發行。讓親子旅客及喜愛蒐集紀念章的遊客，在健行過程中多一份探索與尋寶的樂趣，為賞芒旅程增添互動性與成就感。

古道穿越時光 古裝變身拍美照・兌換限量文創小禮 限定快閃劇登場

今年「草嶺古道芒花季」將帶領旅客「穿越時光」，從古道歷史故事發想，活動期間的假日在「大里遊客中心」，提供限定時段免費租用古裝服飾（10/31-11/29的每週六日；10:00-12:00及14:30-15:30，請攜帶身分證明文件租借）。讓旅客換上古裝、化身昔日古道旅人，留下獨具特色的穿越美照。只要完成指定互動或拍照任務，還可至「大里遊客中心」兌換芒花季限量文創小禮。

此外，10/31 14:30規劃一場限定「古道短劇」快閃演出，邀請劇團於「大里遊客中心」廣場，結合草嶺古道歷史背景，以默劇即興互動方式，與往來旅客近距離交流。從換上古裝、拍照打卡，到與劇團近距離互動。

今年「草嶺古道芒花季」將歷史故事化為一場可以參與、可以拍照、也可以帶回家的沉浸式體驗，邀請走進古道、穿越時光，遇見不一樣的秋日芒花季。

賞芒花再泡湯 特約店家限定優惠串聯 礁溪溫泉打造秋冬慢旅

「草嶺古道芒花季」進一步串聯「大東北角觀光圈」的旅宿、餐飲、觀光體驗及特色伴手禮等在地產業，推出「芒花季期間限定優惠」，共有超過25家特約店家共同響應。遊客只要持芒花季「集章明信片」至合作店家消費，即可享有專屬限定優惠，讓一張明信片串起一趟完整的東北角旅行。

從「草嶺古道」賞芒健行出發，延伸至泡湯（福隆及礁溪）、住宿、用餐及特色體驗，鼓勵將一日賞芒行程延伸為深度慢旅，探索「東北角」山海風光與在地特色，提升旅客停留時間，也讓「賞芒花、泡溫泉、逛店家、享優惠」成為芒花季的延伸玩法。

走古道、逛市集、玩手作 週末限定精彩活動 接力登場

除了欣賞滿山搖曳的芒花外，「芒花季」期間每逢週六、日也安排豐富的周邊活動，在福隆及大里遊客中心設置芒花主題意象打卡點，邀請旅客留下專屬於秋日的旅行記憶，還有「芒著走 花時間市集」，請放慢腳步、慢慢逛、慢慢選，感受東北角在地生活風味。

喜愛手作的旅客也別錯過多場的 DIY 體驗（10/31-11/29每週六日；13:30-14:30)，包括「茶香午安枕」、「龜來運轉香蕉絲擺飾」、「藍染小方巾」及「龜山島印畫杯墊創作」等特色體驗，從自然、文化到在地工藝，在賞芒之外，也能親手帶走一份專屬於東北角的秋日回憶，活動採限量預約，歡迎及早報名。

秋風起，芒花開，25年的秋日約定依然如期而至。邀請走進古道，來看這場只屬於東北角的「秋日白雪」。更多活動資訊、接駁服務、特色小旅行、集章活動及 DIY 體驗報名資訊，請參閱「2026草嶺古道芒花季」活動官網或「東北角之友」Facebook 粉絲專頁查詢。

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