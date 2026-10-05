司馬庫斯巨木群好走嗎？實走 5 小時看步道難度、神木與沿途路況

第一次看到司馬庫斯巨木群，很多人都會想：「好想帶爸媽、小孩一起來。」



但真的開始查資料後，還是不清楚：



司馬庫斯巨木群步道到底好不好走，適不適合帶長輩與小孩？



這篇會直接用我們實際走過的經驗，帶你看沿途路況、體力需求和比較累的地方，幫你判斷這趟適不適合全家一起走。



司馬庫斯巨木群步道多長？

先看完整路線

司馬庫斯巨木群步道單程約 5.2 公里，來回約 10～11 公里，通常抓 4～5 小時走完。



路線是從部落出發，一路經過竹林、林間步道、碎石路與休息點，最後抵達巨木群區，再原路折返。



如果一路邊走邊拍照、帶長輩或小孩一起走，時間通常還會再拉長一些，所以行程安排上建議不要抓得太趕。



司馬庫斯部落導覽圖

從部落走到登山口，

第一段其實不難

從司馬庫斯部落出發後，前段路線相對平緩，指標也清楚。



接著慢慢進入森林與竹林，路面以土路、碎石路為主，剛開始不太需要爬升，算是比較好走的一段。



如果是帶爸媽或小孩，這一段可以先放慢速度，不用急著趕路，把體力留給後面巨木區路段。



司馬庫斯巨木群步道前段多為林間土徑。

進入森林後會走過什麼？

木橋、廁所、櫻花園一路看

繼續往前走會經過幾個森林中的木橋，也會陸續看到可以稍微休息的長椅。



巨木群步道路況多元，走起來不易單調。

大約在1.7K的時候有廁所可以上。



巨木群步道生態友善廁所

繼續往前後，路線會經過碎石坡、櫻花園與林間路段，再慢慢往巨木區前進。



司馬庫斯巨木群步道-森林中的竹林

進入巨木區前會是比較平緩，走起來很舒服的一段，要記得多欣賞風景，不要只注意在不停的走。



櫻花祭時的盛況絕對值得走一趟。

司馬庫斯巨木群好走嗎？

真正比較累的是這段

整體來說，司馬庫斯巨木群步道不算陡，但距離不短，真正考驗的是走得久不久。



如果平常沒有運動習慣，走到後半段的巨木區時，腿部疲勞會慢慢累積，步伐通常也會比前面慢；帶爸媽或小孩時，比起趕速度，更重要的是一路留休息時間。



司馬庫斯巨木森林步道 巨木區

看到比較多大石頭的地方，就代表準備要進入巨木區了。



深入巨木區紅檜巨木會變得更密集。

這邊的巨木真的非常壯觀，建議先休息一下、慢慢欣賞，再準備走回部落。



通常回程會比去程快一些，如果中間沒有停太久，大約抓 1.5～2 小時。



實際走訪才會遇到的小驚喜。

我們運氣很好，在路上遇到裁切下來的檜木，真的好香啊～



這邊也給大家我們大概的時程：



部落 → 巨木群步道登山口｜約 10 分鐘



登山口 → 環形叉路口｜約 120 分鐘



環形叉路口 → 逆時針走巨木區｜約 60 分鐘



環形叉路口 → 登山口｜約 90 分鐘



登山口 → 回到部落｜約 10 分鐘



整體來說，如果加上拍照、休息、慢慢看巨木的時間，大約抓 5 小時左右會比較剛好。





帶爸媽、小孩走巨木群，

走得完嗎？

對平常沒有在運動的人來說，若不休息走完全程，可能還是會有點累。



司馬庫斯巨木群步道整體坡度不算大，雖然來回距離不短，約 10.4 公里，但爬升高度不到 100 公尺，大約會走：



● 4～5 小時



● 如果邊拍照邊休息，時間會拉長





步道整體完善，但並不是完全平路，



途中會有：



● 緩上坡



● 樹根路段



● 泥土地形



● 部分濕滑路段



尤其下雨後，地面有些地方會比較滑。





長輩、小朋友適合嗎？



如果平常有散步習慣、體力普通，其實長輩、小孩也都能順順完成。



不過還是要注意：



✓ 距離偏長



✓ 回程容易累



✓ 山區天氣變化快





比較不建議：



✕ 完全沒運動習慣



✕ 膝蓋不舒服



✕ 容易喘的人硬撐



最重要的是穿抓地力較好的運動鞋或登山鞋。



雖然步道爬升不大，但部分路段有樹根、泥土及濕滑地形，尤其雨後更容易滑倒。





長輩如果真的走不動怎麼辦？



那就不要走。真的就這麼簡單。



走一小段也可以，回部落也可以，在部落散步、坐著看山也可以。



司馬庫斯 當天火鍋晚餐

你不需要因為「今天沒有走完」就覺得這趟旅行少了什麼。





以我自己實際帶爸媽、孩子走的感受來說，這條步道沒有很多人想像中那麼可怕。



很多路段都有森林遮蔭，一路慢慢走、沿途看樹、看山，最後去看巨木，我自己會覺得比較像：花半天時間在森林裡散步。



走進司馬庫斯巨木群會看到什麼？

大老爺神木是最大看點

真正走進巨木區後，最有震撼感的就是一棵棵巨大的紅檜，人在樹下會顯得非常小。



木棧道能減少檜木根系被踩踏。

2024 年康芮颱風曾造成巨木區部分步道與林地受損，之後部落重新規劃部分動線，也增設木棧道，避免遊客直接踩踏檜木根系。

巨木群步道沿途設有解說牌。

其中最有代表性的就是 大老爺神木（YaYa 巨木），也是很多人走這條步道最期待看到的重點。這棵神木樹齡約 2,500 年，樹幹非常粗壯，需要多人才能合抱。

司馬庫斯大老爺神木（YaYa 巨木）。

走到這裡之後，很適合先停下來休息、拍照，好好感受神木帶來的震撼感，是很難只靠照片感受到。



司馬庫斯巨木群步道要穿什麼？

鞋子、登山杖怎麼準備

司馬庫斯巨木群步道不算技術型路線，但全程走下來時間不短。雨後泥土、石頭和樹根路段會比較滑，鞋子建議還是以防滑、好走為主。



建議準備：



・抓地力好的運動鞋或登山鞋



・登山杖，長輩或膝蓋比較沒力的人會更有幫助



・輕便雨具



・水、簡單行動糧



・防曬、防蚊用品





穿搭則建議用洋蔥式穿法，簡單說就是「不要一次穿很厚，而是一層一層穿」。



內層｜排汗、舒服的短袖或長袖



中層｜薄外套或保暖層



外層｜防風、防小雨的外套



山區早晚、陰影處和走動流汗時，體感溫度會差很多。帶爸媽或小孩時，比起穿得很厚，更重要的是熱了可以脫、冷了可以加，會舒服很多。



走司馬庫斯巨木群，

最重要的是不要把它當成趕路行程

司馬庫斯巨木群最值得的，不只是走到神木、拍完照再原路回去。



司馬庫斯部落入口牌樓

一路上的竹林、森林、溪流和山景，本身就是這條步道最好看的地方。



尤其帶爸媽、小孩一起來，比起一直趕著「幾點要走到哪裡」，更適合把時間抓寬一點，累了就休息、看到喜歡的地方就停下來看看，好好享受屬於全家人的假期。



司馬庫斯巨木群步道 入口牌

如果已經確認家人體力走巨木群沒問題，也許下一步就會開始想：司馬庫斯要自己開車，還是包車比較合適？



我們整理了實際山路、交通管制，以及帶長輩、小孩時兩種方式的差別。



延伸閱讀 >> 司馬庫斯自駕還是包車？山路、費用、長輩小孩完整比較





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