芬多精步道回來了！新北「青山瀑布步道」重新開放 朝聖「林蔭步道、飛瀑景緻」值得Ｎ訪

健行勝地回歸！歷經山陀兒颱風重創，位於新北的「青山瀑布步道」完成復建工程，甫於7/30起恢復開放，邀請山友們舊地重遊、走進天然冷氣房。

圖／新北市石門區公所粉專

圖／新北市石門區公所粉專

新北市石門區「青山瀑布步道」結合了生態、溪流與瀑布景觀，被山友視為經典的郊山路線，步道沿線布滿林蔭、環境十分清幽，也是盛夏時健行的納涼好去處。在經歷山陀兒颱風重創而封閉近2年後，近期復建工程正式完工並確認安全無虞，已於7/30再度開放，邀請民眾漫步林蔭步道、欣賞飛瀑景緻，親身體驗森林芬多精和青山瀑布獨有的清涼與療癒。

圖／新北市石門區公所粉專

圖／新北市石門區公所粉專

圖／新北市石門區公所粉專

石門區公所也特別提醒，由於山區天候變化快速，前往步道前請留意最新天氣資訊，並穿著防滑鞋、遵守步道告示及相關安全規範。部分路段屬天然石階，坡度較陡，石階高低不一，行走時請放慢腳步、留意腳下，並隨時注意自身安全。

有內行網友看到恢復開放的消息後表示「太棒了 等一年多了 終於開放了」、「青山瀑布風景優美值得一遊再遊」、「終於又可以走優質的芬多精步道了」。

圖／新北市石門區公所粉專

圖／新北市石門區公所粉專

圖／新北市石門區公所粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」