虎頭埤森林秘境！「枯樹籬步道」生態復育有成 走進大自然生命教室

【旅奇傳媒/編輯部報導】走入新化虎頭埤林間，不只是散步，更能親眼見證大自然復育的力量。台南市政府觀光旅遊局轄管的「虎頭埤風景區」攜手「台灣里山里海推廣協會」推動「枯樹籬步道」生態復育計畫，透過公私協力打造友善棲地，短短數月已傳出令人振奮的好消息，不僅「生態小屋」（獨居蜂旅館）幾乎入住「滿房」，更觀察到鳥類在園區築巢生蛋，展現豐富的生態活力，也為虎頭埤增添更多值得探索的自然魅力。

▲志工們合力搬運枯樹幹。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，「虎頭埤」是全臺第一座水庫，擁有珍貴且豐富的自然環境。市府持續推動永續觀光與生態保育，透過與民間團體志工合作，將園區修剪下來的枯枝、落葉及木材重新利用，建置兼具教育與生態功能的「枯樹籬步道」，不僅落實資源循環，也提供昆蟲、鳥類及土壤生物更多棲息空間，讓遊客在旅遊過程中，更能感受自然共生與永續發展的價值。

觀光旅遊局長林國華表示，本次計畫由「台灣里山里海推廣協會」號召志工共同參與，在園區入口處完成「枯樹籬步道」、「生態小屋」及解說設施建置。觀旅局則協助蒐集園區枯枝落葉作為步道材料，並持續進行養護管理，加速土壤生物網復育。同時，雙方也於今年3月及5月辦理多場環境教育活動，透過實地操作與導覽，帶領大小朋友認識森林生態、棲地營造及資源循環的理念，讓永續不只是理念，更成為親身體驗。

▲鳥類築巢孵育。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

目前，「枯樹籬步道」周邊生態已逐漸形成多樣化棲地。參與計畫的黃健雄老師及陳純敏老師觀察發現，園區設置的「獨居蜂旅館」已吸引多種昆蟲入住，幾近「滿房」，還有鳥類選擇在附近築巢育雛，顯示生態棲地營造已初步展現成果。未來也將持續鋪設更多碎木步道、增加林下植栽，營造更多層次多元且豐富的林下生態環境，吸引更多種類的野生動植物在此繁衍生息。

▲架設「生態小屋」。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

如果您喜愛森林漫步、生態觀察或永續旅行，不妨帶著小朋友安排一趟「虎頭埤」親子生態之旅。在進入虎頭埤大門口左側，即可沿著「枯樹籬步道」緩步前行，感受森林的氣息，隨處留意昆蟲、鳥類與植物交織出的自然景象，在湖光山色間體驗生態復育的成果，然後再到親子環教館觀察蟋蟀族群生活的環境，一起瞭解台南最美最豐富的綠色生態風貌。

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