站在台北最高峰！從海拔 50 到 1120 公尺的生活轉場，七星山真正迷人的是那種恰到好處的儀式感

「上次爬七星山，是什麼時候呢？」

對於許多台北人而言，關於「山」的啟蒙，往往不是來自壯闊的玉山或籌備已久的百岳，而是來自一個尋常、甚至有些悶熱的週末午後。

當生活轉速過快，意識到自己需要離開城市一下時，便會穿上日常的運動鞋、拎著水壺、背起小包，到七星山去走走。

這周，我們來聊聊七星山吧！

七星山主峰

台北最高峰－七星山

與其說七星山是一場登山健行，她更像是一場生活節奏的轉場。

從海拔不到 50 公尺的台北盆地出發，穿過捷運的嗶聲、公車的剎車聲與滿街機車的喧囂，隨著海拔緩慢上升，空氣中細微的硫磺氣味、樹木與山嵐的濕氣開始透入鼻腔，這種感官的變化，會讓人的心神也隨之安頓下來。

無論選擇從小油坑、冷水坑或苗圃起登，一到一個半小時的腳程，便能登上海拔 1120 公尺的七星山主峰，石階步道完整，路線指引明確，對初學者而言，這是一場帶有挑戰感卻不至於過度艱難的儀式——於是，它成了台北人生命裡，第一座跨越千米的里程碑。

石階步道完整好走

親山步道路線指引明確

那一天，去爬七星山

山下的台北，總是在「趕」。

通訊軟體的通知、永遠回不完的訊息、捷運月台上的推擠，整座城市像是一台高速運轉、不曾冷卻的機器，但踏入七星山的步道後，很多東西會慢慢消失。

首先消失的是車聲，接著是訊息帶來的焦慮感，最後，是那些一直卡在腦海中、盤根錯節的雜音。取而代之的，是風吹過箭竹草原的低鳴、登山杖敲擊石階的穩定節奏，以及呼吸逐漸與心跳同步的當下身體感。

很多人常說爬山很累，但我一直覺得，真正讓人疲憊的，是每天擠在通勤車廂裡動彈不得、對著滿桌待辦事項不知從何開始，甚至連窗外四季變化都無暇察覺的狀態，那種「明明醒著卻像被困住」的窒息感，才是最難熬的疲憊。

相較之下，七星山的辛苦極其單純。山路雖陡，卻是自己一步步丈量出來的，可以隨時停下調整呼吸，也可以決定繼續前行。當山頂的風吹過額頭的那一刻，那種沁入心脾的清涼與踏實感，是健身房跑步機裡的冷氣永遠無法模擬的質地。

放眼望去，台北盆地就在後方

特別喜歡早晨去爬山，一邊與其他山友道早安。

登頂

真正讓人著迷的，往往是登頂後的那種宏觀感。

當最後一段陡坡結束，視野驟然打開。整個台北盆地如同精緻的地圖在腳下攤開：淡水河如何向海口蜿蜒、基隆港貼著北海岸舒展、大屯火山群守在城市的北緣。平日裡讓我們焦慮的高樓與街區，此刻看起來渺小而安靜。

那種感覺很難形容—明明沒有離開台北，卻在心靈上徹底脫離了原本的生活。

站在山頂的人們

台北景色

台北人的最高峰

現在回頭看，七星山主峰早已不只是陽明山國家公園裡的一條熱門步道。

它給了台北人一個機會，從低頭趕路的生活裡，短暫地把視線拉高，高到可以看見風的方向、看見城市的輪廓，也重新看見自己原本被壓縮的呼吸節奏。

這份「餘裕」，是七星山給予這座城市居民最奢侈的禮物。

下班後、或是在週末睡飽後，只要一瓶水與一條毛巾，就能悠閒地走入那座千米高峰的世界。

走吧！今天下午，你也可以試試看。

登山的樂趣，換你來說！

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