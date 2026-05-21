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走入觀霧森林 以「弓藝之道」體驗泰雅族山林智慧

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雲霧繚繞的觀霧森林，是泰雅族世代傳承山林智慧的傳統領域（劉謹毓/攝影）。　圖：森之形自然教育團隊／提供
雲霧繚繞的觀霧森林，是泰雅族世代傳承山林智慧的傳統領域（劉謹毓/攝影）。　圖：森之形自然教育團隊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於新竹縣五峰鄉與苗栗縣泰安鄉交界、海拔約2,000公尺的「觀霧國家森林遊樂區」，長年雲霧繚繞，孕育出豐富的霧林帶生態，不僅是熱門避暑勝地，更是泰雅族與賽夏族的重要傳統領域。

為帶領遊客深入理解原住民族與山林共存的智慧，林業及自然保育署新竹分署規劃於觀霧推出「山林智慧：泰雅弓藝之道」主題活動，邀請走入雲霧森林，從傳統弓箭工藝中，感受原住民族運用自然材料的巧思與山林哲學。

▲講師「瓦蛋」專注講解手中的傳統獵弓（Bhoni），承載著獵人與自然對話所積累的山林智慧。　圖：森之形自然教育團隊／提供
▲講師「瓦蛋」專注講解手中的傳統獵弓（Bhoni），承載著獵人與自然對話所積累的山林智慧。　圖：森之形自然教育團隊／提供

活動將於06/28（日）10:00-15:00在「觀霧遊客中心」舉行，特別邀請新竹分署資深泰雅族森林護管員「瓦蛋」（李正雄）擔任講師。課程將從泰雅族傳統獵弓（Bhoni）與箭（Bnenu）出發，介紹竹與木材的選用原則、國內外弓箭構造比較，以及製作與維護的實務技巧，呈現傳統工藝中結合材料知識與力學原理的智慧。

活動也將深入說明泰雅族如何運用森林植物，例如採集「薯榔」作為天然處理材料，利用其單寧酸特性進行防腐與強化，展現原住民族對自然資源的細緻觀察與永續利用。

▲傳統弓以天然材質手工製作，弓身紋理與纏繞其上的彩線，訴說著製作者的用心。　圖：森之形自然教育團隊／提供
▲傳統弓以天然材質手工製作，弓身紋理與纏繞其上的彩線，訴說著製作者的用心。　圖：森之形自然教育團隊／提供

除工藝示範外，現場並安排射箭體驗，由講師親自指導持弓姿勢、呼吸節奏與放箭時機，讓參與者從實作中體會傳統狩獵技藝所蘊含的專注與身體感知，並帶領參與者從文化與個人生命歷程的交織中，看見當代族人如何延續並轉化傳統智慧。

新竹分署分署長夏榮生表示，泰雅族文化蘊含與自然共生的價值觀，本次活動由在地族人親自詮釋，不僅體現文化詮釋權回歸族群的精神，也期望透過實作與交流，讓更多人理解傳統知識對當代環境教育的啟發。這不僅是一場體驗活動，更是一段與森林及文化深度對話的旅程。

「山林智慧：泰雅弓藝之道」主題活動自05/15（五）08:00起開放「網路報名」，招收國小三年級（含）以上一般民眾，未成年者須由家長陪同購票參加。活動名額有限，請把握機會報名。

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