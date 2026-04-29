大坑森林療癒之旅掀熱潮 「六大步道」打卡抽獎持續延燒

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀傳局）「城市郊山探旅－我是登山王」系列活動熱度持續延燒，繼鐵砧山場次吸引大批民眾熱情參與後，於大坑風景區再推出全新主題「大坑5-1手作文學步道療癒之旅」，特別邀請農業部林業及自然保育署認證的黃雪茹森林療癒師，帶領遊客走進山林，體驗一場充滿療癒感的旅程。

▲森林禪行－腳步冥想。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

活動以「森林療癒」為主軸，規劃森林入口儀式、森林禪行、腳步冥想、自然觀察、樹朋友療癒及森林茶席等豐富內容，透過專業森林療癒師帶領，讓民眾在山林間慢慢走、慢慢感受，從五感體驗中釋放壓力、找回內心平衡。不論是親子家庭還是忙碌的上班族，都能在綠意包圍中，享受一段專屬自己的放鬆時光；結合自然與步道的體驗，讓人暫時遠離日常忙碌，重新找回生活節奏與心靈平衡。

活動體驗讓不少參與者直呼「真的很有感！」，有民眾分享，在森林裡靜靜行走、專注呼吸，整個人都放鬆下來；也有家長開心表示，孩子在活動中邊玩邊學，不只親近自然，還留下難忘回憶，「是一場很值得再參加的療癒旅程！」現場氛圍溫馨又充滿笑聲，讓山林不只是風景，更成為療癒人心的場域。

▲大坑5-1手作文學步道療癒之旅。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲森林茶席－小動物的餐桌。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

活動同步推出為期6個月的「大坑特色步道打卡抽獎」，邀請大家一路玩到9月，六大主題步道輪番登場，目前正在進行中的是第二波（04/15-05/14）的5-1號「手作文學步道」，後續還有四波，分別是05/15-06/14的4號「蝴蝶步道」、06/15-07/14的7號「藥草植物教學步道」、07/15-08/14的6號「仙境步道」，以及08/15-09/15的10號「特產步道」。只要到指定步道找到活動看板、掃描 QR Code 完成登記，就有機會抽中限量「特色步道徽章」，每條步道還將抽出200名幸運得主，等你來蒐集！

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