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這條「親山步道」升級了！北投「健行地標」串聯三層崎公園 開箱「綠色廊道」體驗自然魅力

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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這條親山步道變好了！台北市北投區「健行地標」來了，除了優化了整體景觀與動線外，還兼具生態涵養、環境教育與市民休閒，值得把握周末時間來開箱這條「綠色廊道」。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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坐落於貴子坑溪流域之間的「小牛埔步道」串聯了三層崎公園、貴子坑水土保持園區、貴子坑露營場及「台北大縱走第一段」等重要遊憩節點，經過改善工程更新後，大大提升了通行安全與品質，包含鋪面更新、階梯與排水設施強化等，同步再增設「生物避逃坡道」與透水構造以維護在地生態。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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「小牛埔步道」結合北投區山林資源，是親山近水的好去處。現在這條「綠色廊道」升級完成，能夠更沉浸式親自體驗山林與溪流的自然魅力。需注意的是，健行時請留意周遭環境，建議穿著淺色長袖衣褲與包鞋，避免噴灑香水，並請勿偏離既有步道或主動驚擾野生動物。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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小牛埔步道 交通資訊

【捷運】

搭乘捷運淡水信義線至「復興崗站」，由1號出口出站後，步行約 20 分鐘即可抵達步道（鄰近三層崎公園）

搭乘捷運淡水信義線至「新北投站」，出站後可轉乘公車，或步行約30分鐘前往

【公車】

搭乘 216、218、223、602或承德幹線等路線公車。至「貴子坑水土保持園區站」下車，依路標指示沿秀山路步行約10-15分鐘，即可抵達步道

【YouBike 微笑單車】

騎乘至「秀山區民活動中心」站點還車，接著步行約1-2分鐘即可快速抵達步道

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