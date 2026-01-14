快訊

從旅人到護山：嘉明湖手作步道十載 雙手築起永續之路

嘉明湖美景。　圖：農業部林業及自然保育署臺東分署／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】在海拔三千公尺的嘉明湖國家步道上，有一群人正實踐著「就地取材」的理念，不依賴重型機具，而是憑藉無數雙手及汗水修復步道。農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）臺東分署01/12在臺北捷運大安森林公園站陽光大廳，舉辦「嘉明湖手作步道十週年特展」臺北前導展開幕活動，邀請民眾近距離感受這場別具意義、長達十年的守護行動。

▲「嘉明湖手作步道十週年特展」臺北前導展開幕活動，邀請民眾近距離感受這場別具意義、長達十年的守護行動。　圖：農業部林業及自然保育署臺東分署／提供
▲手作步道志工夥伴與手作步道成果合影。　圖：農業部林業及自然保育署臺東分署／提供
「嘉明湖步道」作為臺灣具代表性的國家步道，面對氣候變遷與登山人次增加的壓力，傳統工程已難以因應高山環境需求。臺東分署自2016年起，導入以人力為主、順應地形、就地取材的手作步道工法，除保護生態，並結合總量管制與研究監測。

▲手作步道志工夥伴就地取材。　圖：農業部林業及自然保育署臺東分署／提供
林業保育署署長林華慶表示，嘉明湖手作步道的實踐，透過公私協力，結合工班、研究團隊與志工的參與，讓環境保育不再是抽象的理念，而是具體且可持續的行動。山友們的「一人一公斤」行動，讓登山者從「旅人」轉為「護山人」共同成就守護山林，成為公共治理的重要典範。

▲台灣千里步道協會與民眾介紹展覽內容，透過影像紀錄、與插畫創作、現場展示步道修築工法實體工具與裝置作品，傳遞嘉明湖手作步道的核心精神。　圖：農業部林業及自然保育署臺東分署／提供
本次臺北前導展，透過影像紀錄、與插畫創作、現場展示步道修築工法實體工具與裝置作品，傳遞嘉明湖手作步道的核心精神，讓大眾理解高山步道治理背後的專業與堅持。完整呈現十年行動歷程與研究成果的主展覽，將於01/21在臺東正式登場，透過降低對周邊棲地的干擾、維持生態系統連續性，讓高山環境成為支持生物多樣性與國土綠網的重要實踐。

臺東分署分署長吳昌祐特別感謝十年來並肩作戰的夥伴，包括提供技術經驗的台灣千里步道協會、協助長期監測研究的國立屏東科技大學王志強教授，及負責現場執行與高山協作的米亞桑戶外中心及在地部落。

臺東分署表示，未來將持續以嘉明湖國家步道作為高山教育重要場域，深化在地培力並串聯研究單位、在地工班與志工網絡，培養在地手作步道實務人才，共同為臺灣高山環境塑造一條通往永續的道路。

步道 登山 大安森林公園

從旅人到護山：嘉明湖手作步道十載 雙手築起永續之路

