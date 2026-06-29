陽明山新秘境！竹子湖不只繡球花田 「這處林蔭步道」全新亮相 串聯觀景平台、水圳步道、跨溪吊橋

陽明山新景點！竹子湖不只有繡球花，這處步道全新亮相，串聯水圳、森林與竹林，讓北部人能就近步入自然秘境。

猴崁水圳步道 入口廣場。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

猴崁水圳步道 透水碎石步徑。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

竹子湖「猴崁水圳步道」新亮相，變身一條林蔭秘境步道。除優化灌溉系統外，同時串聯起多處特色景點，像是壯觀繡球花田、青楓步道，順遊竹子湖觀景平台、蓬萊米原種田故事館及水車寮水圳步道等，能夠盡情享受湖田社區豐富的自然與人文風景。

跨圳木橋、階梯段塊石步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

猴崁水圳步道 透水碎石步徑。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

「猴崁水圳步道」沿著既有灌溉水圳規劃設置，保留了原有山林景觀及自然紋理，並增設入口廣場、步道系統以提升遊憩品質。以木座椅意象打造「入口廣場」，沿途則設有透水碎石步徑、階梯段塊石步道及棧橋步道，並穿越跨水圳橋及跨溪繩索吊橋，得以體驗水圳文化與自然生態共存的獨特風貌。

猴崁水圳步道 棧橋步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

猴崁水圳、跨溪繩索吊橋。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

猴崁水圳步道 交通資訊

自行開車：從仰德大道上陽明山→續接陽金公路(臺 2 甲)段轉入竹子湖路→銜接青春嶺路，行駛約10分鐘即可見一處公廁，岔路旁即是猴崁水圳步道入口

大眾運輸：搭乘捷運淡水線至北投站，轉乘公車小 9 至湖田國小站或竹子湖派出所站在行經猴崁湖田國小步道後即可以銜接猴崁水圳步道

湖田社區地圖。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

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