【文・吳育光】

1第33屆神山國際登山越野賽（Mount Kinabalu International Climbathon）於2026年10／18登場，吸引國際登山越野好手挑戰高山賽道。除了競技賽事，神山也提供一般旅客多元的登山體驗，從兩天一夜登頂行程、入住海拔3,000公尺以上的特色山屋，到挑戰獲金氏世界紀錄認證的高海拔鐵索攀登，讓旅客以不同方式探索婆羅洲高山魅力。

位於馬來西亞沙巴、海拔4,095公尺的神山（Mount Kinabalu，又稱京那巴魯山），是婆羅洲及馬來西亞第一高峰，也是結合高山健行、自然生態與戶外冒險的旅遊目的地。

今年邁入第33屆的神山國際登山越野賽，主賽事全程24.5公里，總爬升高度達2,800公尺，賽道延伸至海拔4,000公尺以上的高山區域，對選手的耐力、體能與高山適應能力形成考驗。賽事前一天，10／17另安排全長約9.8公里的丁波漢越野跑（Timpohon Run），讓大眾及戶外運動愛好者也有機會參與相關活動，感受神山步道的地形特色與高山環境。

海拔3,000公尺山屋過夜

體驗高山住宿特色

神山所在的京那巴魯國家公園列入聯合國教科文組織世界自然遺產，擁有豐富的植物生態與高山景觀。一般登山旅客多採兩天一夜行程，第一天沿登山步道上行至高山住宿區，第二天凌晨再出發攻頂，等待日出照亮山巒、雲海與周邊山峰。

海拔三千多公尺的神山山屋（（圖片提供＝Mount Kinabalu）

沿途住宿也是神山登山體驗的重要環節。拉班拉塔休憩旅館（Laban Rata Resthouse）位於海拔3,000公尺以上，是主要的登山住宿據點，因設備及服務相對完善，被部分台灣山友稱為「六星級山屋」。旅館除提供多人床位，也設有私人套房，並提供餐飲、雜貨販售及裝備租借等服務，讓旅客能在高山環境中補充體力，為凌晨登頂做好準備。

另一處特色住宿為吊墜小屋（Pendant Hut），主要服務參加鐵索攀登（Via Ferrata）的旅客。小屋採阿爾卑斯風格設計，設有登山主題圖書及桌遊等休閒設施，並以設於當地的高海拔郵筒增添旅程趣味。旅客可透過寄送明信片，為高山之旅留下紀念。

鐵索攀登是透過固定於岩壁的鋼索、踏階及安全裝備，協助參與者沿著陡峭地形前進，在確保安全措施的前提下，從不同高度欣賞神山景觀。2條難易度不同的路線，以獲金氏世界紀錄認證的高海拔路線聞名。

旅客可挑戰世界最高的「鐵索攀登」。（圖片提供＝Mount Kinabalu）

馬來西亞觀光局提醒，神山登山名額與山區住宿床位皆有限制，熱門日期尤其需要提前預約，且登山安排須配合國家公園管理規定及天候條件。旅客可持續關注沙巴國家公園管理局（Sabah Parks）及官方登山住宿業者的公告，確認新年度名額開放時間、住宿供應與登山規定，再安排交通、住宿及登山許可。從國際登山越野賽、雲海之上的高山住宿，到鐵索攀登等冒險體驗，神山提供不同程度的戶外玩法，也為沙巴自然旅遊與登山主題行程帶來更多產品規劃空間。

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