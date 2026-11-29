【圖／文：溫士凱】

那天早上醒來，從飯店陽台上往下看，泳池陽光剛好，水面泛起一波波金燦的水紋，兩位住客輕游而過，在光影流轉下幻化出不同樣貌，好生美麗。說真的，旅行越久，我越相信真正美好的旅行，不是去了多少景點、蓋了多少章，而是有沒有替自己和最愛的人，留下一段值得一輩子反覆回味的時光。年輕時總覺得一天要塞進三、四個景點才不虛此行；如今的我，反而更喜歡慢下來，找一間質好的渡假村，享用舒適晚餐，赤腳踩在溫熱的沙灘上看場無敵夕陽，甚至什麼都不做，就只是和家人聊聊天，聽聽海浪與歡笑聲。

這一次到泰國，我想做的，就是替全家人「訂製」一段獨一無二的美好時光。而且，是難得的四代同堂！因為我們家的旅行陣容很有意思，最年長的是85歲的溫媽媽，最小的是3、5、7歲的小孫子們。這趟旅行絕不趕場，少一點奔波，多一點陪伴，質感要好，定點放鬆才是王道。因此，這回我選擇入住拷叻（Khao Lak）的「La Vela Khao Lak」渡假飯店。從普吉島國際機場開車約一小時，遠離鬧區，沿途椰林與海風，讓拷叻的節奏也跟著輕柔了起來。

▲渡假村造景時尚，是泰國高人氣網紅打卡聖地。

我喜歡這間飯店巧妙地將拷叻早期的航海歷史融入現代建築巧思，戶外常見的三角形造型象徵昔日航海家指引方向的羅盤。而走進房間，床頭航海地圖則延續著大海故事，細節則很是令人驚豔。至於飯店的五座戶外泳池，對小朋友而言簡直是水上樂園。他們一下水就像裝上超級電池，開心到樂翻天。當耳邊傳來陣陣清脆歡笑聲，心頭暖洋洋的。我想，家族旅行真正珍貴的，從來不是去了哪裡，而是這些平常各有忙碌的人，終於又在同一個時空裡笑成一團，找回最純粹的連結，不是嗎？

▲航海主題風格的房間空間寬敞舒適。

▲漂亮又安全的泳池是小朋友最開心的遊樂園。

傍晚，金黃夕陽灑在沙灘與泳池上，波光粼粼。飯店主題之夜端出的超人氣「普吉島龍蝦海陸自助餐」，對喜歡海鮮的溫媽媽與小孫子們來說無疑是一場盛宴，肉質Q彈鮮甜，好生享受；不過，接著上場的現烤和牛更是香氣迷人、入口即化，瞬間搶走不少美味光芒。最後壓軸的泳池畔「火舞秀」，絢麗火光在水光倒影襯托下夢幻十足，全場驚呼連連，連溫媽媽和小朋友們都看得目不轉睛，歡喜不已。

▲夕陽絕美，隨手一拍就是明信片浪漫畫面。

▲新鮮高品質龍蝦和和牛料理吃到飽，是渡假村超人氣招牌。

▲絢麗精彩的火舞表演讓觀眾嘖嘖稱奇，而演出者都是渡假村的自家員工喔！

然而，這次家族旅行最狂的秘密彩蛋，是自己藏在心裡很多年的一個夢。我因工作關係搭過各式豪華遊艇，喜歡沉醉於海風中乘風破浪的愜意，但是我的家人沒有一個真正搭過。一直以來我便有一個念頭悄悄種在我心裡：「如果有能力，我一定要包下一艘遊艇，船上沒有陌生人，只有我的家人，一起享受電影畫面裡那種夢幻渡假時光。」這一次我找到了機會，當我知道La Vela飯店集團旗下有艘紅色雙體遊艇Catamaran 的夕陽巡航行程，包船費用新台幣1萬8千元，不算貴，卻能買下全家人一輩子的回憶。於是我沒有多想，提前秘密訂了下來。當大家做完按摩Spa還不知情，我含笑揭開彩蛋：「走，我帶你們去搭船！」接著驚喜聲在此起彼落的笑聲中炸開。我領著家人們來到碼頭，看見紅色遊艇在海面上輕搖的瞬間，每個人臉上閃爍的光彩，我到現在都還深刻印在腦海裡啊！

▲台幣1萬8千元便可以一圓豪華遊艇美夢，性價比超強。

當船慢慢駛向大海，夕陽將天空染成一片紫紅與金黃。工作人員端上豐盛餐點與葡萄酒，海風輕拂，孩子興奮張望，大人抿著紅酒悠閒聊天。此刻，我真切相信，真正的富有，不是擁有屬於自己的遊艇，而是有能力把心裡的一個夢，變成全家人一輩子共同的璀璨回憶。眼前夕陽緩緩落下，而我的夢，也終於圓滿了。 ▲全家一起在遊艇上徜徉大海好愜意。

當然，籌劃家族旅遊，每個年齡層的需求都要照顧到。為了讓大人放鬆、小孩歡樂，特別安排一天前往鄰近普吉島的「夢幻嘉年華 Carnival Magic Phuket」。這座樂園我已來過好幾次，但帶著四代同堂還是頭一回。原本擔心老老少少節奏不同，結果一入園，大人玩得比小孩還瘋狂，手機拍個不停，直呼太過癮。

整座樂園佔地約40英畝，夜晚被數千萬顆燈光照亮，創下多項金氏世界紀錄，視覺震撼十足。而大型遊行派對漫天雪花泡泡與彩色氣球，讓所有人歡呼雀躍。小孫子們追著氣球跑得滿場笑鬧，溫媽媽也被熱情的工作人員邀請上前，一起揮手合影，笑得像個無憂無慮的孩子。而劇場內超過150名表演者的花車秀，更令人目不暇給。更有趣的是，園區連廁所都打造出「全世界最誇張有趣」的概念，泰式美學細節發揮得淋漓盡致，讓人好生驚喜！而特地從荷蘭趕回來的姪女都笑說：「我以為我回到亞洲了，結果身邊95%都是金髮碧眼的歐美遊客，我好像根本沒離開歐洲啊～」

▲普吉島的夢幻嘉年華（Carnival Magic Phuket）夜間樂園表演和戶外LED燈飾，一共奪下9項金氏世界紀錄。

▲嘉年華遊行繽紛多彩很吸睛。

▲園區內活動熱鬧非凡，設施多元，大人小孩相當盡興。

這趟泰國之旅，從拷叻的寧靜悠閒，到夕陽遊艇夢與夢幻嘉年華的童心狂歡，串聯起一家人緊緊相繫的心。說真的，旅行對我來說，是「造夢」，也是「圓夢」最好的方式。到了我這個年紀，想要的旅行已經不只是「我去了哪裡」，而是「我和誰一起去了那裡，又一起留下了什麼」。而這回最幸福的是，圓滿的夢裡，有我最愛的一家人，還有那片永不褪色的美麗夕陽。





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