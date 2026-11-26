【旅奇傳媒/編輯部報導】曼谷昭披耶河畔地標「暹羅天地」（ICONSIAM）宣布，將攜手泰國觀光局、曼谷市政府及公私部門合作夥伴，舉辦「Amazing Thailand Countdown 2027」跨年盛典。今年以「全球盛事，世界矚目」（A Global Phenomenon Captivating the World）為主題，由韓國人氣男團「TREASURE」與泰國搖滾新星 Nene Royal 領銜，在昭披耶河畔與各國旅客一同倒數迎新年。

▲「Amazing Thailand Countdown 2027」將於12/27-12/31在「暹羅天地河濱公園」（ICONSIAM River Park）登場。 圖：Media OutReach Newswire／提供

適逢開幕8週年，「暹羅天地」（ICONSIAM）將於2026/12/27-12/31，在河畔的「河濱公園」（River Park）集結逾200位來自泰國及世界各地的藝人、偶像與表演者。活動一連五天五夜，從泰國獨立流行樂團、新生代偶像到跨世代歌手同台演出，每天以不同主題呈現泰國音樂與文化。

韓國男團「TREASURE」將於12/31登上跨年夜舞台；而來自泰國普吉島、年僅16歲的搖滾歌手 Nene Royal，今年以《美國達人秀》（America’s Got Talent）冠軍之姿受到國際媒體關注，也將回到泰國，在家鄉觀眾面前獻上特別演出。

▲以泰國糯米製成的環保煙火，將沿昭披耶河綿延施放1,400公尺。 圖：Media OutReach Newswire／提供

泰國糯米煙火綿延1,400公尺，無人機連續五晚點亮河岸

「ICONSIAM」招牌「環保煙火秀」將於跨年夜回歸。以泰國糯米製成的煙火將沿昭披耶河綿延1,400公尺，以曼谷河岸天際線為背景，在迎接2027年的倒數時刻照亮夜空。活動期間每晚另有無人機展演，在河面上空呈現動態光影。

今年的跨年盛典將透過主要電視網及全球線上平台轉播，讓各地觀眾同步欣賞曼谷河畔的倒數實況，也展現曼谷與紐約、倫敦、雪梨及杜拜等國際跨年城市並列的魅力。

「Amazing Thailand Countdown 2027」12/27-12/31推出五大主題的演出，從 T-Pop 新星唱到經典天后，包括新世代登場（ICON OF A NEW ERA）、T-Pop 偶像之夜（T-POP ICONS）、泰國音樂之魂（ICONIC THAI SOUL）、人氣搭檔之夜（ICONIC CHEMISTRY）、跨年倒數盛典（THE ULTIMATE COUNTDOWN CELEBRATION）。

堅強表演陣容與河畔觀眾一同告別2026年、迎接新年，在曼谷「暹羅天地河濱公園」（ICONSIAM River Park）有設置免費公共觀賞區，歡迎來自泰國當地及國際旅客的參與。

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