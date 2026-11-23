【旅奇傳媒/編輯部報導】今年12月，「聖淘沙發展局」與「聖淘沙名勝世界」將聯手舉辦遍及全島的沉浸式慶典，使聖淘沙成為「BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE」規模最大的單一活動據點。

系列活動自12/04登場，聖淘沙島上的活動將持續至12/31，「聖淘沙名勝世界」的活動則延續至2027/01/03，從沉浸式裝置、海灘體驗、官方粉絲村，到夜間娛樂與主題住宿，阿米們可在這座亞洲知名度假島嶼上，將一場粉絲聚會延伸為一趟假期。

「阿米」（ARMY）可在「THE CITY」主題裝置與特色拍照點留影，前往「海灘站」（Beach Station）遊客服務中心及「聖淘沙名勝世界」，透過 Weverse 參加「BTS THE CITY ARIRANG Stamp Rally at Sentosa」集章活動，也可在粉絲專區與同好相聚，體驗兩地為「BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE」特別規劃的活動。

▲新加坡環球影城「BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE」煙火秀。 圖：Resorts World Sentosa／來源

從進島那一刻開始，走進 BTS 主題樂園

聖淘沙規劃了三大主題區，透過沉浸式裝置、節慶布置與海灘活動，讓歌迷從白天一路玩到夜晚。

前往聖淘沙或在島上移動時，歌迷便有機會搭上「BTS THE CITY ARIRANG」主題聖淘沙捷運，或乘坐換上主題外觀的新加坡纜車聖淘沙線，搶先感受全島的慶典氣氛，還可留意沿途能否集齊三款設計。島上另有彩繪接駁巴士，以「新加坡環球影城」的「Night Out」夜間派對及官方粉絲村為車身主題，接送歌迷前往聖淘沙名勝世界。

巴拉灣海灘從白天玩到夜晚，1,500架無人機隨BTS樂曲升空

「巴拉灣海灘」（Palawan Beach）近岸海面上，近10公尺高的「BTS THE CITY ARIRANG Giant Inflatable」巨型充氣裝置以像素藝術造型亮相，成為海濱慶典最醒目的地標。

白天，「巴拉灣海灘」是歌迷聚會的中心。大家可在陽傘下放鬆，伴著DJ播放的人氣歌曲，享受陽光、沙灘與海風。12/18-12/20，海灘將加碼推出「BTS THE CITY ARIRANG Rave & Drone Party at Sentosa」，由曾登上新加坡 WATERBOMB 音樂節的當地 K-pop DJ RAW 現場演出。從日落到入夜，接連響起的熱門金曲將陪伴歌迷盡情同歡。

入夜後，主辦單位與 Visa 合作推出的無人機燈光秀將在巴拉灣海灘上空登場。屆時，1,500架無人機將隨 BTS 的音樂變換隊形，在夜空中呈現BTS主題圖案。

喜愛跑步的歌迷，可報名參加12/12的「BTS THE CITY ARIRANG Run at Sentosa」。全程3公里的路線沿途播放歌迷喜愛的歌曲，參加者還可獲得內含T恤、提袋與泳圈等限定商品的路跑禮包。抵達終點「巴拉灣綠地」後，跑者可在主題拍照點留下完賽紀念，再加入由 DJ RAW 帶動氣氛的「BTS THE CITY ARIRANG Rave」，以音樂派對為當晚收尾。

從海灘到花園，尋訪全島主題拍照點

遍布聖淘沙的「BTS THE CITY ARIRANG Photo Points」，邀請歌迷在探索小島的途中，找到自己喜愛的一角。從「中央海灘市集」（Central Beach Bazaar）到巴拉灣綠地，沿途共設有五處沉浸式裝置，以凸面鏡牆、衝浪板等元素，讓眼前景物在鏡面中彎曲、分割，拍出趣味十足的畫面。各拍照點圍繞「出走、玩樂、放鬆、探索」四個主題，讓歌迷以不同視角記錄島上的追星時光。

「聖淘沙心之音」（Sensoryscape）也將設置「BTS THE CITY ARIRANG Tape Hammocks」織帶吊床裝置。園內的 Symphony Streams 與 Scented Sphere 兩處花園空間將同步播放音樂，為多重感官體驗增添聽覺層次。

島上部分合作夥伴亦將推出主題體驗，活動詳情、參與商家及優惠將陸續公布於「BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE」活動官網。

聖淘沙名勝世界推出官方粉絲村、影城夜間派對與主題住宿

「BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE」將成為「聖淘沙名勝世界」歲末慶典的重點。歌迷可在官方粉絲村參與互動體驗、結識同好，入夜後前往新加坡環球影城參加限定派對，也可入住主題客房，把相聚的時光延伸到整趟假期。

官方粉絲村集結玩樂、美食與美妝體驗

12/16-12/22，官方「BTS THE CITY ARIRANG Fan Village」將進駐聖淘沙名勝世界會議中心，成為歌迷交流、玩樂與參與活動的大本營。

另行售票的「TEAM ON THE RUN!」團隊闖關活動，邀請歌迷組隊合作，完成一連串互動任務。每位參加者均可獲得一份團隊紀念品，每隊另可獲贈一張紀念合照。粉絲村內也將設置迎賓隧道、巨型音樂盒裝置，以及供歌迷相聚交流的專屬空間。

在 PLAY、TASTE 與 BEAUTY 三大體驗區，歌迷可到自拍亭合影，品嚐結合韓式人氣美食與新加坡風味的餐飲，也可用閃亮髮絲與臉部水鑽打造個人造型。

▲獨家主題禮盒，購買指定商品即可兌換，數量有限，送完為止。 圖：Resorts World Sentosa／來源

歌迷在粉絲村指定攤位消費達規定金額，或購買指定通行證、景點門票及住宿方案，即可依活動辦法前往粉絲村兌換限定主題禮盒，數量有限，送完為止。詳請參考：「聖淘沙名勝世界」活動官網。

新加坡環球影城一夜限定，跟著 DJ JAGI 玩到凌晨

12/21「新加坡環球影城」將在一般營業時間結束後，舉辦歌迷專屬的「BTS THE CITY ARIRANG Night Out」。當晚20:00至隔日凌晨01:00，歌迷可暢玩園內指定遊樂設施，享用特別規劃的餐點與飲品，並隨韓國人氣 K-pop DJ JAGI 播放的經典金曲盡情起舞。

「BTS THE CITY ARIRANG Fireworks」煙火秀將隨主題音樂點亮夜空。另一大亮點「BTS THE CITY ARIRANG Lightscape」光雕秀，則以「木乃伊復仇記」的建築立面為投影舞台，展演特別編排的主題影像。歌迷也能參加知識問答與粉絲挑戰，爭取贏得獎品的機會。

12月到跨年，主題煙火與光雕接力登場

除了12/21的一夜限定派對，「新加坡環球影城」也將於2026/12/04-2027/01/02期間的指定夜晚施放主題煙火。「BTS THE CITY ARIRANG Lightscape」光雕秀則自2026/12/04-2027/01/03，每晚19:30起展演。

入住主題客房，把慶典延伸至旅宿時光

「BTS THE CITY ARIRANG Stay Experience」將慶典元素融入飯店住宿。歌迷可預訂 Hotel Ora 與逸濠酒店（Equarius Hotel）的精選主題客房，或選擇 The Laurus 推出的「BTS THE CITY ARIRANG: Signature Stay Experience」特色住宿方案。各住宿套裝將主題巧思融入入住體驗，包括特別設計的主題房卡，以及可帶回家收藏的限定商品。

限定分享餐盒，品嚐韓式與新加坡風味

此次餐飲亮點為售價45新加坡幣（約台幣1,150元，需另加服務費及稅金）的限定招牌分享餐盒，結合韓式與新加坡在地風味。菜色包括以韓式辣醬調味的麻辣牛肉串、帶有清甜柑橘香氣的金黃柚香鮮蝦，以及煙燻風味濃郁的韓式烤肉風味鱈魚。甜點則以「莓果麝香葡萄水晶慕斯」收尾，在香草馬斯卡彭慕斯上覆以覆盆子鏡面，再搭配麝香葡萄與晶瑩的葡萄果凍。

這款「BTS THE CITY ARIRANG: RWS Flavours in Harmony」招牌分享餐盒將於聖淘沙名勝世界指定餐廳供應，包括Horatio、Syun、Quan及Kamon。

聖淘沙發展局助理行政總裁（商業與數位科技組）Michael Ma 表示：「這次遍及全島的粉絲活動，讓我們有機會將聖淘沙打造成『BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE』規模最大的單一據點，迎接世界各地的歌迷。除了主題裝置與適合拍照分享的景點，我們也規劃了路跑、無人機表演等沉浸式活動，讓大家在同一座島上就能盡興遊玩，留下各具特色的回憶。透過與聖淘沙名勝世界緊密合作，我們將這股熱情延續整個12月，讓旅客與歌迷在佳節期間有更多理由重遊聖淘沙，探索島上不同角落，留下新的回憶。」

聖淘沙名勝世界景點與目的地體驗執行副總裁 Lena Lee 表示：「身為官方『BTS THE CITY ARIRANG Fan Village』的所在地，我們很榮幸能讓來自不同國家、說著不同語言的歌迷，因共同熱愛的音樂齊聚一堂。除了走訪粉絲村、參加新加坡環球影城的派對，我們也邀請旅客在這個假期將追星之旅延伸為一趟完整的度假行程。無論是入住旗下飯店、探索園區景點，或體驗度假區內超過40種餐飲與生活風格選擇，都能找到適合自己的玩法。」

透過「BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE」，聖淘沙與「聖淘沙名勝世界」將音樂、社群交流、娛樂與旅遊融入同一場慶典，讓歌迷在島上各處都能參與其中。

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