泰國「麥當勞」聯名「手標泰奶」！3款限定甜點必吃　泰奶OREO冰炫風、卡士達派35泰銖起

泰國旅遊又有必吃美食新亮點！泰國麥當勞首度攜手當地知名茶飲品牌「手標泰奶」（ChaTraMue），推出期間限定「Thai Tea Series」泰奶系列甜點，將泰國人熟悉的經典茶香融入麥當勞人氣點心，一口氣帶來3款限定品項，包括泰奶卡士達派、泰奶OREO冰炫風，以及泰式油條搭配泰奶沾醬，最低35泰銖就能吃到，活動一路販售至2027年1月5日。年底計畫前往曼谷、清邁等地旅遊的旅客，不妨把這波限定美食排進行程。

圖／取自泰國麥當勞官方網站

泰國麥當勞聯名手標泰奶！3款限定甜點一次看

這次聯名主打手標泰奶經典的濃郁茶香，並結合麥當勞招牌甜點與泰國傳統小吃，推出3款不同風味的限定美食。首先是「泰奶卡士達派」，售價35泰銖，以酥脆派皮包裹泰式奶茶風味內餡，融合香甜滑順的香草卡士達，呈現外酥內軟的雙重口感。

圖／取自泰國麥當勞官方網站

圖／取自泰國麥當勞官方網站

喜歡冰品的旅客則不能錯過「泰奶OREO冰炫風」，售價49泰銖，將香濃泰奶風味融入綿密冰淇淋，再加入OREO餅乾碎片，結合茶香、奶香與餅乾的酥脆口感，為經典冰炫風增添泰式風味。

圖／取自泰國麥當勞官方網站

另外還有「泰式油條＋濃郁泰奶沾醬」，售價55泰銖，選用泰國街頭常見的傳統油條（Patongko），搭配特製泰奶卡士達沾醬，油條外層酥香、內部蓬鬆，沾上帶有濃厚茶香的甜醬，將泰國早餐常見的吃法轉化為期間限定點心。

圖／取自泰國麥當勞官方網站

圖／取自泰國麥當勞官方網站

泰國麥當勞限定販售至2027年1月5日

除了推出全新口味，3款商品也換上麥當勞與手標泰奶聯名限定包裝，橘色系設計呼應泰奶代表色，從甜點到外帶包裝都充滿泰式特色。

本次「Thai Tea Series」自即日起起至2027年1月5日於泰國麥當勞指定門市販售，部分品項也能透過得來速及麥當勞外送服務購買，實際供應門市與價格依各店公告為準，部分商品售完可能提前結束。到泰國旅行時，除了品嘗街頭手標泰奶，也可以到麥當勞嚐鮮，體驗經典泰奶變身異國速食甜點的全新吃法。

圖／取自泰國麥當勞官方網站

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