新加坡美食｜第一次去必吃4家！咖椰吐司、肉骨茶、阿秋甜品到辣椒螃蟹一次收藏

第一次去新加坡，不知道該從哪間美食開始吃？這次小編直接從早餐一路吃到晚餐，把4間很有代表性的新加坡美食排進同一天！早上先用咖椰吐司配半熟蛋開場，中午來碗胡椒香超濃的肉骨茶，下午用冰涼甜品消暑，晚上再用辣椒螃蟹和麥片蝦收尾。

新加坡必吃美食Top1｜亞坤咖椰吐司 Ya Kun Kaya Toast

新加坡國民早餐！咖椰吐司沾半熟蛋才是靈魂吃法

來到新加坡的第一餐，小編覺得一定要從最經典的咖椰吐司開始！這次來到亞坤咖椰吐司，吐司烤得薄薄酥酥，裡面抹上香甜咖椰醬，再夾進帶著鹹香的奶油，一口咬下先是「喀滋」的酥脆口感，接著才是咖椰與奶油交織的甜鹹滋味，看似簡單卻很容易一片接一片。

圖/ReadyGo

不過只吃吐司還不夠，半熟蛋才是這份新加坡早餐的靈魂！在蛋裡加點醬油、胡椒拌開，再把咖椰吐司整塊沾進滑嫩蛋液裡，原本香甜的吐司多了一層鹹香與蛋香，口感也變得更滑順。再配上一杯飲料，簡簡單單就是很有新加坡味的一頓早餐。第一次來新加坡自由行，如果不知道早餐吃什麼，從亞坤開始真的很有儀式感！

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亞坤咖椰吐司 Ya Kun Kaya Toast

地址：18 China St, #01-01, Singapore 049560

營業時間：週一至週五07:30–19:00；週六、週日07:30–17:00

新加坡必吃美食Top2｜發傳人肉骨茶

胡椒香直接衝上來！油條吸飽湯汁更過癮

第二站來吃另一個來新加坡不能錯過的經典——肉骨茶！發傳人肉骨茶是不少遊客會特別安排的新加坡美食。一上桌就能聞到明顯的胡椒香，喝下第一口更能感受到湯頭的存在感，濃郁卻不會讓人覺得太膩，會讓人忍不住一口接一口。排骨也燉得相當軟嫩，輕輕一咬就能骨肉分離，不需要費力啃半天。

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不過這次讓小編意外喜歡的其實是「油條」！店員推薦把油條直接放進肉骨茶裡，讓它吸飽胡椒湯汁再吃。外層還保留一點口感，裡面則充滿熱熱的湯汁和胡椒香，完全是另一種吃法。如果喜歡胡椒味比較明顯的肉骨茶，這間很適合排進第一次的新加坡美食行程。

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發傳人肉骨茶

地址：46 South Bridge Rd, Singapore 058679

營業時間：每日10:00–22:00

新加坡必吃美食Top3｜阿秋甜品 Ah Chew Desserts

大熱天就是要來一碗！西米露、燉蛋都是人氣選擇

一路吃完鹹食，下午當然要留一個胃給甜點！這次選的是新加坡相當有人氣的阿秋甜品 Ah Chew Desserts，選擇非常多，從西米露、楊枝甘露到各式中式甜品都有，很適合排在下午當作休息站。這次吃到的西米露給料很大方，搭配西瓜與哈密瓜，水果本身的清甜加上冰涼口感，在新加坡炎熱的天氣裡吃特別舒服。

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但如果只能選一道，小編反而很推薦試試燉蛋。一入口就是非常細緻、滑嫩的口感，幾乎不用咬就在嘴裡化開，奶香也很濃郁，有種像在吃雲朵般柔軟的感覺。逛了一整個上午後，坐進冷氣房再來上一碗甜品，真的超療癒！除了這次吃到的品項，菜單上的楊枝甘露也很受歡迎，芒果搭配柚子的酸甜滋味，同樣是阿秋甜品的招牌甜點之一。

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阿秋甜品 Ah Chew Desserts

地址：1 Liang Seah St, #01-10/11 Liang Seah Place, Singapore 189032

營業時間：週一、週三、週四12:30–00:00；週五12:30–01:00；週六13:30–01:00；週日13:30–00:00；週二公休

新加坡必吃美食Top4｜珍寶海鮮 JUMBO Seafood

辣椒螃蟹一定要吃！酸甜微辣醬汁超適合配炸饅頭

最後一站，直接把新加坡最具代表性的海鮮料理之一辣椒螃蟹留給晚餐！這次來到克拉碼頭旁的珍寶海鮮 Riverside Point 店。身為第一次來新加坡的觀光客，看到整隻螃蟹上桌的瞬間，真的很有「終於吃到新加坡辣椒螃蟹了！」的感覺。

蟹肉新鮮又飽滿，重點則是裹在外面的醬汁。原本看到「辣椒」兩個字還有點擔心會不會太辣，實際吃起來反而以酸甜滋味為主，再帶一點微辣，非常涮嘴。而且醬汁千萬不要浪費！可以搭配白飯，或是拿炸饅頭直接沾著吃，把滿滿醬汁吸進去又是另一種享受。

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雖然辣椒螃蟹是來到珍寶海鮮的經典選擇，但這餐小編自己最喜歡的反而是麥片蝦！蝦子外層裹滿香甜酥脆的麥片，一入口除了蝦肉本身的鮮甜，還能吃到麥片帶來的酥香與奶香。原本想說大家一起分著吃，結果完全有種「這盤可以自己吃完」的衝動。

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珍寶海鮮本身人氣很高，如果已經確定用餐日期，建議提前預約，尤其晚餐熱門時段現場可能需要等候。另外菜單價格還需留意服務費及消費稅，安排新加坡自由行預算時可以一起算進去。

珍寶海鮮 JUMBO Seafood－Riverside Point

地址：30 Merchant Rd, #01-01/02 Riverside Point, Singapore 058282

營業時間：每日11:30–23:00

提醒：熱門時段建議提前預約

新加坡美食一日遊行程表

時間 行程規劃 08:00 【亞坤咖椰吐司】用新加坡國民早餐開場，咖椰吐司沾半熟蛋，再配上一杯飲料 09:30 【牛車水】早餐後順遊牛車水街區，感受新加坡老城區氛圍 11:30 【發傳人肉骨茶】午餐來一碗胡椒香濃郁的肉骨茶，記得把油條泡進湯裡一起吃 13:00 【克拉碼頭周邊】沿著新加坡河散步，消化一下準備繼續吃 15:00 【阿秋甜品】下午來碗冰涼西米露或滑嫩燉蛋，在新加坡大熱天裡消暑一下 16:00 【武吉士】逛逛周邊商場、街區，安排購物行程 18:30 【珍寶海鮮】晚餐用辣椒螃蟹、麥片蝦收尾，完成第一次新加坡必吃美食巡禮 20:30 【克拉碼頭】吃飽後沿著新加坡河散步，欣賞入夜後的河岸景色

※以上行程為依照店家位置整理的建議玩法，可依實際旅遊日期、交通及店家營業時間調整。

新加坡美食常見問題

第一次去新加坡，有哪些美食一定要吃？

如果是第一次造訪，會優先從具有新加坡代表性的料理開始，像是咖椰吐司、肉骨茶和辣椒螃蟹。這次再加入阿秋甜品，剛好可以從早餐、午餐、下午茶一路吃到晚餐。

亞坤咖椰吐司怎麼吃最道地？

最推薦咖椰吐司搭配半熟蛋。先在半熟蛋裡加入醬油和胡椒拌開，再把酥脆的咖椰吐司沾著蛋液一起吃，甜甜的咖椰醬、鹹香奶油與滑嫩蛋液一次入口，層次比單吃吐司更豐富。

新加坡肉骨茶會有很重的中藥味嗎？

這次吃的發傳人肉骨茶主要是明顯的胡椒香氣，湯頭濃郁，搭配燉得軟嫩的排骨很順口。如果本身喜歡胡椒味，可以再把油條泡進湯汁裡一起吃。

這4間可以排在同一天吃完嗎？

可以，但食量不大的話建議不要每間都點太多。小編安排會是早上亞坤、中午肉骨茶、下午阿秋甜品，最後晚上再到珍寶海鮮，餐與餐之間穿插牛車水、克拉碼頭或武吉士散步，吃起來比較不會太有負擔。

延伸閱讀 >>新加坡自由行｜克拉碼頭必吃特輯，開心大啖海鮮、肉骨茶、創意中菜！

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