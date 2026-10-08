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泰國擬對旅客「雙向收費」！入境費2027年首季實施

中央社／ 曼谷8日專電
泰國政府擬向航空入境的外籍旅客徵收450泰銖（約新台幣423元）的入境費，預計最快2027年第一季開始。（新華社）
泰國政府擬向航空入境的外籍旅客徵收450泰銖（約新台幣423元）的入境費，預計最快2027年第一季開始。（新華社）

泰國擬對旅客實施「雙向收費」，預計明年第1季起向外籍旅客徵收450泰銖入境費，費用收入將用於旅客保險及支應觀光基礎建設。另外，財政部研議向所有國籍、搭機離境的旅客徵收1000泰銖離境稅，但這項草案仍在公眾諮詢階段。

泰國政府擬向航空入境的外籍旅客徵收450泰銖（約新台幣423元）的入境費，預計最快2027年第一季開始。

此前，業界曾因洪水問題要求延後徵收入境費，但泰國官員引述線上公聽會的數據稱，80.5%的受訪者支持徵收這項費用，預計每年可帶來80億泰銖的收入。

曼谷郵報（Bangkok Post）7日報導，泰國觀光暨體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，這項費用部分用於旅客保險，也可支應觀光基礎建設發展。

素拉薩說，這項制度預計每年帶來約80億泰銖收入，並可望節省目前由政府負擔、每年約70億泰銖的外國旅客醫療支出。

泰國觀光暨體育部常務次長納芮雅（NatthriyaThaweevong）進一步解釋，初期從搭機抵達的外國旅客開始，陸路及水路入境則延後1年。她說，根據9月28日共5954人參與的線上公聽會，有80.5%支持這項方案，78.3%支持每人450泰銖的費率，「有些參與者甚至希望泰國收取更高的費用」。

與此同時，民族報（The Nation）7日報導，泰國財政部另正研議徵收1000泰銖的離境稅，稅務局已公布「離境稅法」草案原則，並於9月30日至10月29日展開公眾諮詢。

草案擬向所有國籍、搭乘飛機離開泰國的旅客收取每次1000泰銖，陸路及海路離境初期不徵收，法定稅率上限為每次5000泰銖。

泰國財政部表示，提出這項法案是為了在財政紀律框架下更有效運用國家資源，並提高未來因應可能緊急情況的彈性。

依草案，離境稅原則上由航空公司或售票代理商與機票一併代收，部分旅客可獲豁免，包括2歲以下兒童、外國國家元首、政府正式賓客，以及在指定轉機區域內停留的國際轉機旅客等。

根據報導，若法案通過，將在刊登政府公報180天後生效。旅客若在新法生效前已購買機票，即使生效後才離境，也不須繳交新離境稅。

泰國 保險 財政部

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