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3億美元打造！普吉島全新ICONPHUKET「南方奇觀地標」2029年開幕

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「ICONPHUKET」首創結合零售、特色景點與娛樂的複合式目的地。　圖：Siam Piwat．Media OutReach Newswire／提供
「ICONPHUKET」首創結合零售、特色景點與娛樂的複合式目的地。　圖：Siam Piwat．Media OutReach Newswire／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國領先的零售與房地產開發商 Siam Piwat 集團，旗下開發項目包括「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）、「暹羅中心」（Siam Center）及「暹羅探索」（Siam Discovery），並共同持有「ICONSIAM」及「曼谷暹羅名牌折扣購物中心」（Siam Premium Outlets Bangkok）。集團正式公布位於普吉島的「ICONPHUKET」開發計畫，總投資額達100億泰銖（約3億美元），預計於2029年開幕。

「ICONPHUKET」的「南方奇觀地標」是 Siam Piwat 將版圖拓展至曼谷以外的重要計畫，將泰國南部14府的文化、創意、特色產品與經濟潛力匯聚於同一目的地。本計畫將打造首創的複合式零售、特色景點與娛樂景點，規劃12項非凡的世界級亮點設施，吸引全球旅客，並融合觀光、公共空間與自然環境，為泰國及國際旅客提供全年皆可享受的豐富體驗。

「ICONSIAM」與「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）的成功，已助力泰國成為全球目的地開發的標竿。延續這項成果，Siam Piwat 將「ICONPHUKET」視為下一個引領變革的地標開發計畫。

Siam Piwat 執行長 Chadatip Chutrakul 表示：「我們致力打造兼具經濟價值、又能向世界展現泰國優勢的目的地，而『ICONPHUKET』正是實現這項願景的新篇章。透過串聯泰國南部14府的實力與全球機遇，『ICONPHUKET』將成為展現泰南潛力的重要門戶，進一步鞏固普吉島及周邊地區作為觀光、投資與創意經濟領先目的地的地位。」

▲這座全新的「ICONPHUKET」國際級開發計畫，匯聚泰國南部14府的獨特風格、文化、在地智慧與發展潛力。　圖：Siam Piwat．Media OutReach Newswir
▲這座全新的「ICONPHUKET」國際級開發計畫，匯聚泰國南部14府的獨特風格、文化、在地智慧與發展潛力。　圖：Siam Piwat．Media OutReach Newswir

「ICONPHUKET」將成為「Synthesis Ark Phuket」的核心地標。這項由 CV Group of Companies 開發的大型複合用途計畫，投資總額超過15億美元（約500億泰銖），位於泰國普吉島他朗區，占地逾80公頃。整體計畫涵蓋住宅、飯店、辦公室、服務式公寓、教育機構，以及健康與養生設施，並享有便捷交通，可輕鬆前往普吉國際機場與遊艇碼頭。「Synthesis Ark Phuket」第一期預計於2032年完工，目標是打造面向未來的城市型目的地，支持泰國南部永續經濟聚落的長期發展。

超過40%的「ICONPHUKET」面積將規劃為綠地與開放空間，另有三分之一用於特色景點及娛樂設施。計畫將與在地社區、政府機關及民間夥伴共同推動，導入綠色科技、資源高效利用系統與智慧交通方案，同時為泰國南部各地的中小企業、社區企業及在地產品提供展示與發展平台。

「ICONPHUKET」將泰國南部14府的優勢匯聚於同一目的地，作為發掘區域潛力的重要門戶，串聯在地企業、社區與產品，開拓國際市場的新機遇。同時，向泰國及全球旅客展現泰南的獨特風貌，將區域的非凡潛力推向國際舞台。

預計從「ICONPHUKET」施工到全面營運期間，帶動5萬至8萬個就業機會，全面營運後，預計每日吸引8萬至10萬名訪客，並促進旅客延長停留時間、提高在泰國南部的旅遊消費。更多「ICONPHUKET」相關細節，將於未來幾個月陸續公布。

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