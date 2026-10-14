【越南河內】老城區美食｜Phở Xào 32 Bát Đàn，在地人推薦河粉老店

到河內旅行， 牛肉河粉幾乎怎麼吃都吃不完，每間店的湯頭、肉片與搭配方式又各有不同。這次來到老城區的 Phở Xào 32 Bát Đàn，是由在地人推薦才找來的店。雖然店名主打炒河粉，菜單上其實也有好幾種湯河粉，最後點了生牛肉河粉 Phở Tái，再加一份牛肉炒麵 Mì Xào Bò。

生牛肉河粉端上桌後，可以依照口味加入桌上的檸檬及醬料；牛肉炒麵則有明顯鍋氣，香味更加直接。牛肉口感沒有特別嫩，帶著些許嚼勁，不過兩道的整體味道都很好。老闆第一眼看起來有點兇，點餐時難免先緊張一下，但出餐動作很快，沒過多久餐點便陸續端上桌。

Phở Xào 32 Bát Đàn營業資訊

Phở Xào 32 Bát Đàn

32 P. Bát Đàn, Phố cổ Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000越南 地圖

電話：0912 070 770

營業時間：星期一～星期日 10:30 – 23:00

官網：https://www.facebook.com/PhoXao32BatDan

網友評分：4

Phở Xào 32 Bát Đàn位置｜環境

Phở Xào 32 Bát Đàn 位在河內老城區的 Bát Đàn 街，地址中的「32」就是門牌號碼。老城區的街道店家密集，沿途有不少河粉店、咖啡店與小吃攤，把這裡放進老城區散步路線，不需要另外拉很遠的車程。

店面保留河內傳統小吃店的簡單模樣，桌椅排列得比較緊密，主要是能讓客人坐下來專心吃飯的空間。這次坐在店內，少了直接坐在路邊與車流擦身而過的忙亂感。特別值得一提的是環境維持得非常乾淨，桌面、地面與用餐區看起來都整理得很整齊，在老城區吃小吃也能吃得安心。空間雖然談不上寬敞，用餐過程卻相當舒適。

老闆的表情看起來比較嚴肅，第一眼可能會覺得有點兇，但不影響點餐與出餐。這種沒有太多寒暄、動作俐落的小店，反而頗有在地餐館的節奏。既然是河內在地人推薦的店家，原本就抱著期待前來，不管怎樣都一定要吃到！！

店內翻桌速度快，客人吃完便離開，出餐也沒有等太久。兩份餐點陸續上桌時都還冒著熱氣，對趕著繼續跑行程的人來說相當省時間。來這裡不需要預留太長的用餐時段，但熱門時段仍有可能遇到客滿。

Phở Xào 32 Bát Đàn菜單

店名裡的「Phở Xào」就是炒河粉，菜單上也標示店家從1970年營業至今。第一次來可以直接點招牌 牛肉炒河粉，除了河粉，也能選擇牛肉炒麵，兩道都是現點現炒，以牛肉、青菜與醬汁搭配主食，份量作為一餐相當足夠。

這次拍到的菜單價格如下，K代表1,000越南盾：

熟牛肉河粉 Phở Chín：45K

生牛肉河粉 Phở Tái：55K

雞肉河粉 Phở Gà：55K

炒牛肉湯河粉 Phở Tái Lăn：65K

牛肉炒河粉 Phở Xào Bò：75K

牛肉炒麵 Mì Xào Bò：75K

油條 Quẩy：10K

水波蛋 Trứng Trần：10K

外帶餐盒：5K

若兩個人一起吃，可以像這次一樣點一碗生牛肉河粉，再加一份牛肉炒麵。湯河粉可以喝到熱湯與滑順河粉，炒麵則多了炒香與鍋氣，一餐就能吃到兩種不同風格。菜單與價格可能調整，實際仍以現場標示為準。

Phở Xào 32 Bát Đàn餐點

生牛肉河粉 Phở Tái 55K

生牛肉河粉是菜單上的 Phở Tái，一碗55K。河粉送上桌時熱氣很足，牛肉片鋪在河粉上，接觸熱湯之後逐漸熟成。牛肉片的口感沒有特別嫩，咬起來帶著些許嚼勁，但搭配熱湯與河粉一起吃，整體味道仍然不錯。

桌上放有檸檬及各式醬料，可以先喝幾口原本的湯，再依照個人口味調整。擠入檸檬後多了酸香，喝起來也更清爽；想讓味道重一點，再少量加入桌上的醬料即可，不需要一開始就全部倒進碗裡。河粉口感滑順，吸附湯汁後吃起來順口。這碗的配料不算複雜，重點就是熱湯、河粉與牛肉片，再利用檸檬和醬料調成自己喜歡的味道。雖然牛肉不是特別柔嫩，但整碗吃完仍覺得好吃，也難怪會成為在地人推薦的店家。

牛肉炒麵 Mì Xào Bò

牛肉炒麵一份75K，以牛肉、青菜、醬汁搭配麵條。這盤最明顯的是鍋氣，餐點剛端上桌時便聞得到炒過的焦香，麵條也保留了一定的咀嚼感。醬汁偏濃稠，麵條吸附醬汁之後，味道更加集中。部分麵條帶著大火翻炒後的香氣， 牛肉同樣有些嚼勁，搭配有鍋氣的麵條，整體味道很好吃。

兩道相比，生牛肉河粉是熱湯搭配滑順河粉，還能利用檸檬與醬料變換味道；牛肉炒麵則勝在鍋氣與麵香。湯的、乾的一起點，吃起來不會覺得重複，也能交換著品嘗。

Phở Xào 32 Bát Đàn 的餐點沒有複雜擺盤，重點就是熱騰騰上桌。生牛肉河粉可以搭配檸檬與醬料調味，牛肉炒麵則有突出的鍋氣；牛肉口感雖然沒有特別嫩，兩道的味道都相當好。老闆看起來有點兇，店內卻整理得非常乾淨，出餐速度也快。能成為在地人主動推薦的店家，確實有它的道理。

32 P. Bát Đàn, Phố cổ Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000越南 地圖

電話：0912 070 770

營業時間：星期一～星期日 10:30 – 23:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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