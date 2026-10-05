峇里島自由行｜星宇航空10月直飛！四天三夜行程攻略，烏布、海神廟、藍夢島＋IG打卡景點一次玩

星宇航空「台北桃園－峇里島」航線於2026年10月正式開航，想安排峇里島自由行又多了一個直飛選擇！這次小編整理四天三夜峇里島自由行攻略，從第一晚入住鄰近FINNS Beach Club的精品酒店開始，到烏布探索叢林、高空鞦韆、聖猴森林，再一路玩到海神廟夕陽、AYANA Resort Bali懸崖海景度假村，最後安排藍夢島一日遊，把峇里島經典景點一次收藏。

如果第一次去峇里島，不知道該怎麼排行程，這篇直接幫你整理住宿、美食、景點與交通安排，從海灘俱樂部、文化景點到絕美海島玩法，四天三夜也能玩得充實又精彩。

峇里島四天三夜行程表

圖/ReadyGo

峇里島自由行｜White Goose Boutique Hotel 白鵝精品酒店

White Goose Boutique Hotel 白鵝精品酒店：頂樓泳池＋質感房型超適合第一晚

第一晚住在 White Goose Boutique Hotel，最大的優點就是位置真的非常方便。飯店位於 Berawa Beach 一帶，FINNS Beach Club 幾乎就在對面，如果第一晚就是想直接感受峇里島最有名的海灘俱樂部氣氛，住這裡根本省下大量交通時間。

圖/IG @whitegoosebali

房間走的是很有度假感的精品設計，部分房型還能看到泳池景觀，浴室空間也相當寬敞。最吸引我的則是頂樓泳池，白天光線好的時候非常好拍，整體氛圍完全有「終於來到峇里島」的感覺。

圖/IG @whitegoosebali

早餐也很值得一起訂。從不少住宿心得來看，飯店早餐的擺盤與口味都有一定水準，加上周邊就有不少餐廳、按摩店與海灘俱樂部，就算不特別跑遠也能把第一天排得很完整。

圖/IG @whitegoosebali

但也要提醒，這裡鄰近 FINNS，喜歡夜生活的人會覺得位置超棒；如果本身很怕晚上音樂聲或想早睡，訂房時可以優先詢問較安靜的房型。

地址｜ Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80351, Indonesia

電話｜ +62 813-3938-2429

峇里島自由行｜FINNS Beach Club

FINNS Beach Club：下午看夕陽、晚上直接變派對現場

放好行李後，第一晚就直接來FINNS Beach Club！如果第一次去峇里島，FINNS 真的很適合安排一次。整個空間結合泳池、海灘、酒吧、DJ、舞台表演與餐飲，白天可以穿泳裝泡在泳池裡放空，傍晚看夕陽，等天色漸暗後，氣氛就會慢慢切換成大型派對現場。

圖/IG@finnsbeachclub

許多人建議大約下午 5 點左右抵達，這個時間不會太早，可以先找位置、拍拍照，再一路待到晚上。大約晚上 7 點後氣氛會越來越熱，燈光、DJ、舞蹈與現場表演一起出現，很適合跟朋友一起來。

圖/IG@finnsbeachclub

如果沒有預約，現場仍可能找到一般座位，不過熱門池畔區、Day Bed 或比較靠近 DJ 舞台的位置，還是建議事先預約。交通方面也要多抓一點時間，蒼古一帶尖峰時間容易塞車。

地址｜ Jl. Pantai Berawa No.99, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

電話｜ +62 361 8446327

營業時間｜ 每日 11:00－00:00

峇里島自由行｜Real Bali Swing

Real Bali Swing：飛越叢林的超人氣高空鞦韆

來烏布怎麼能少了超經典的高空鞦韆！Real Bali Swing 被大片熱帶叢林包圍，園區裡有不同高度的鞦韆，從比較入門的高度，到真正盪出去會忍不住尖叫的高空版本都有。當鞦韆被推向空中的瞬間，下面就是滿滿綠意與山谷景觀，刺激感真的很強。

圖/Real Bali Swing

除了鞦韆，現場還設有鳥巢、巨型造景等不少拍照區，如果本來就很愛拍照，建議至少留 1.5 至 2 小時。現場也有不少工作人員會協助調整姿勢、拍攝照片與影片，所以其實不用太擔心自己不會拍。想拍出經典的長裙飄逸照，也可以事先準備或詢問現場是否有相關服裝方案。

地址｜ Jl. Dewi Saraswati No.7, Bongkasa Pertiwi, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali 80352, Indonesia

電話｜ +62 878-8828-8832

營業時間｜ 每日 08:00－17:00

峇里島自由行｜Sacred Monkey Forest Sanctuary 聖猴森林

Sacred Monkey Forest Sanctuary 聖猴森林：走進森林神殿，看猴子在身邊自由穿梭

下一站前往烏布非常代表性的Sacred Monkey Forest Sanctuary 聖猴森林。原本以為這裡單純就是「看猴子的地方」，實際走進去後才發現森林本身就很有味道。高大的熱帶樹木、長滿青苔的石雕、印度教寺廟元素交錯在一起，整體充滿神秘氣息，而且樹蔭很多，走起來比外面的街道涼爽不少。

圖/＠monkey_forest_ubud

最有趣的當然還是隨處可見的猴子，有些坐在路旁、有些直接從遊客身邊經過，也有猴媽媽抱著小猴子，非常療癒。不過再可愛都還是野生動物，手機、眼鏡、帽子、塑膠袋與會晃動的小吊飾最好收好，也不要主動挑逗猴子。尤其拿著食物走來走去，很容易瞬間成為全場最受猴子歡迎的人（笑）。

地址｜ Jl. Monkey Forest, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia

電話｜ +62 857-3700-0080

營業時間｜ 每日 09:00－17:00

峇里島自由行｜Sun Sun Warung

Sun Sun Warung：藏在小門後面的烏布人氣印尼料理

這間從外面看非常低調，入口甚至小到一不注意可能直接走過頭，但走進去後空間卻比想像中大很多，整間餐廳充滿濃濃的峇里島傳統風格，木質建築、綠色植物與開放式座位區讓人很有度假感。

圖/IG @cuteruby_

如果第一次吃印尼料理，很推薦Nasi Campur 什錦飯，一次會搭配多種配菜，很適合第一次接觸當地料理的人；另外不少人推薦的鴨肉飯也很值得試，鴨肉料理得軟嫩又入味，搭配濃郁南洋風醬汁相當下飯。飲料可以搭配火龍果汁、酪梨汁或椰子，一邊休息一邊補充體力，再繼續下午的烏布行程。

圖/IG @cuteruby_

地址｜ F7R6+PR8, Jl. Jembawan No.2, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia

電話｜ +62 813-5318-7457

營業時間｜ 每日 11:00－22:00

峇里島自由行｜烏布皇宮＆烏布市場

烏布皇宮＆烏布市場：感受烏布老城最熱鬧的生活風景

吃飽之後可以往烏布市中心移動，先到烏布皇宮附近走走。烏布皇宮是烏布最具代表性的文化景點之一，建築裡可以看到大量峇里島傳統雕刻、石門與庭院設計。雖然可以參觀的區域不算非常大，但因為就在市中心，非常適合跟烏布市場、水皇宮一起排。

圖/IG @evonne_323

旁邊的烏布市場則完全是另一種氣氛，藤編包、木雕、布料、飾品、香氛與各式紀念品應有盡有。如果想買峇里島伴手禮，我覺得可以在這裡慢慢逛，不一定真的要買很多，光看滿滿手工藝品就很有旅行感。

地址｜F7V7+72R, Jl. Raya Ubud No.8, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571,Indonesia

營業時間｜ 每日 7:00－17:00

峇里島自由行｜烏布水皇宮 Pura Taman Saraswati

烏布水皇宮 Pura Taman Saraswati：巨大蓮花池＋傳統服飾

很多人口中的「烏布水皇宮」，正式名稱其實是 Pura Taman Saraswati 莎拉斯瓦蒂水神廟，主要供奉智慧與藝術女神 Saraswati。這裡距離烏布皇宮很近，步行即可前往。最經典的就是入口前方大片蓮花池，池面延伸至精緻的印度教建築，石雕、花卉與水面倒影交織在一起，真的非常漂亮。

圖/＠ubudwaterpalace

部分入場方案還會包含傳統服飾體驗，穿著峇里島服裝走在水神廟前拍照，畫面比一般日常穿搭更有旅行紀念感。整個區域並不算大，大約停留 30 分鐘至 1 小時即可，但如果喜歡建築、攝影或印度教文化，我覺得還是很值得排。

地址｜ Jl. Raya Ubud No.6, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia

電話｜ +62 361 975660

營業時間｜ 一般日 08:00－18:30；週五開放時間可能較晚，實際依現場公告為準

峇里島自由行｜海神廟 Tanah Lot

Tanah Lot 海神廟：一生一定要看一次的海上寺廟夕陽

下午離開烏布之後，直接往海神廟 Tanah Lot 移動。峇里島第一次去最不能錯過哪個經典景點，海神廟一定排得非常前面。寺廟建在海岸巨岩上，隨著潮汐改變，海水、岩石與寺廟形成完全不同的景觀。

圖/＠官網

退潮時可以沿著下方海岸靠近岩石區域，有些地方也能參與祈福儀式；漲潮時則能看到海神廟被海水包圍，真的像孤島一樣矗立在海上。而真正的重頭戲，就是夕陽。當天空慢慢染成橘紅色，海神廟變成剪影，海浪不斷拍打岩岸，那個畫面真的非常「峇里島」。建議至少在日落前一小時抵達，先找好拍攝角度，也能避開最後一刻趕著卡位。

地址｜ Beraban, Kediri, Tabanan Regency, Bali 82121, Indonesia

電話｜ +62 361 880361

營業時間｜ 每日 06:00－19:00

峇里島自由行｜AYANA Resort Bali

AYANA Resort Bali：不只是飯店，而是一座可以玩一整天的度假王國

圖/IG @kiwa_in_taiwan

看完夕陽後，第二晚直接入住這趟最期待的AYANA Resort Bali！AYANA 最大的魅力，是整個度假村本身就可以當一個景點玩。園區裡有多座游泳池、私人沙灘、懸崖景觀、各種不同風格餐廳與酒吧，就算完全不離開飯店，也能安排一整天。

圖/IG @ayanaresort

最有名的當然是峭壁海景，走進部分公共空間就能直接看到印度洋，夕陽時更是夢幻。如果住宿預算比較充裕，也可以選擇 Villa 房型，私人庭院、泳池與寬敞浴室直接把度假感拉到最高。入住後也建議下載 AYANA 專屬 App，包含園區接駁、餐廳、活動與各項服務都可以直接查詢或預約，因為園區真的非常大，有接駁會方便不少。

圖/IG @kiwa_in_taiwan

地址｜ Jl. Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80364, Indonesia

電話｜ +62 361 702222

峇里島自由行｜藍夢島 Nusa Lembongan

藍夢島 Nusa Lembongan：玻璃海、懸崖景色與水上活動一次收藏

前兩天跑完夜生活、文化景點與經典寺廟後，第三天我會把一整天交給海！藍夢島 Nusa Lembongan 位於峇里島東南側，面積不大，卻有和本島完全不同的景色。最讓我心動的就是那片藍綠漸層海水，天氣好的時候真的很有「玻璃海」的感覺。

圖 / 本質旅行

前往藍夢島，一般會從峇里島本島東南側的 Sanur 沙努爾搭船出發，船程約半小時。如果選一日遊，多數套裝行程會包含飯店接送、來回船票與部分島上交通，對第一次去的人最方便。

藍夢島推薦景點｜Devil’s Tear 惡魔的眼淚

海浪撞擊岩岸形成壯觀水柱，藍夢島必訪自然奇景

藍夢島最有震撼感的景點就是 Devil’s Tear 惡魔的眼淚。海水衝進特殊的岩岸凹槽後，會隨著浪勢瞬間往上噴出巨大水柱，陽光好的時候甚至有機會看到水霧形成彩虹。

圖 / 本質旅行

但這裡也是一定要特別注意安全的地方。浪況變化很快，不要為了拍照靠太近懸崖邊，更不要跨越警示區域，保持距離反而才能安心欣賞。

藍夢島推薦景點｜Dream Beach 夢幻海灘

月牙形白沙灘配上藍綠海水，感受南洋小島魅力

就在惡魔的眼淚附近，還可以順遊 Dream Beach。月牙形白沙灘配上藍綠色海水，完全是我想像中的南洋小島。和熱鬧的峇里島本島相比，這裡多了一種安靜、慵懶的氣息。

圖 / 本質旅行

如果行程時間允許，可以坐在附近餐廳或咖啡廳喝杯飲料，看著海面放空，不一定每一分鐘都要安排活動，反而更能感受到藍夢島的魅力。

藍夢島推薦玩法｜浮潛

探索珊瑚與熱帶魚群，體驗藍夢島海底世界

來藍夢島最不能錯過的還是浮潛。周邊海域有豐富珊瑚與魚群，常見行程會安排不同海域下水。比較進階的旅客也會選擇 Mangrove Point、Crystal Bay 或鄰近 Nusa Penida 的 Manta Point 等潛點。

圖 / 本質旅行

其中 8 至 10 月也是翻車魚 Mola Mola 相對活躍的季節，不過深潛需要足夠經驗與合格潛水教練帶領，不建議為了追生物勉強挑戰超過自身能力的潛水深度。只想輕鬆玩水，也可以選一般浮潛行程，看熱帶魚與珊瑚就已經很療癒。

藍夢島推薦玩法｜紅樹林

搭小船穿梭紅樹林水道，享受悠閒海島節奏

如果不想整天都在海上高速活動，我也很推薦安排紅樹林小船。搭著小船慢慢穿梭在紅樹林水道裡，周圍突然安靜下來，只剩划船聲、風吹樹葉的聲音，和前面的浮潛、水上活動完全是兩種節奏。

圖 / 本質旅行

也正因如此，很多人喜歡藍夢島的一日遊——它不是只有「玩水」，而是可以同時看到海島、懸崖、森林與鄉村生活。

峇里島自由行｜常見問題

峇里島自由行需要包車嗎？

第二天非常建議包車。Real Bali Swing、烏布市區、海神廟與 AYANA Resort Bali 之間距離不算近，而且峇里島容易塞車，若每一段都臨時叫車，時間比較難掌握。直接包車一日能按照行程順序移動，也省去每到一站重新找車的麻煩。

FINNS Beach Club需要預約嗎？

一般入場不一定需要預約，但如果想坐 Day Bed、泳池旁或較熱門的位置，建議提早預訂。若只是想進去感受氣氛、喝杯飲料，也可以直接到現場，不過熱門日期與傍晚時段人潮很多，最好預留彈性。

峇里島第一次去，烏布有哪些必去景點？

第一次去可以先從 Real Bali Swing、Sacred Monkey Forest Sanctuary 聖猴森林、烏布皇宮、烏布市場與烏布水皇宮開始。如果時間再多一些，也能加入梯田、聖泉寺等景點。不過只有四天三夜的話，我會避免塞太多，把時間留給真正想看的地方。

星宇航空一天飛幾班航班去峇里島？

星宇航空「台北桃園－峇里島」航線將於 2026 年 10 月 1 日正式開航，目前規劃為每週 5 班，並不是每天都有航班。飛航日為每週一、二、四、五、日，有飛航的日期則是一天 1 班直飛峇里島。

去程航班為 JX765，桃園機場 10:10 起飛、15:40 抵達峇里島登巴薩機場；回程 JX766 則於峇里島 17:20 起飛、22:50 抵達桃園。如果要安排四天三夜自由行，建議先依週一、二、四、五、日的航班日期反推行程。

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