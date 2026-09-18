曼谷 BTS 奇隆站免費景點！東南亞首間概念空間《LV The Place Bangkok》免費入館、抽LV好禮

曼谷話題地標《LV The Place Bangkok》插旗 BTS 奇隆站！這座東南亞首間全方位概念空間，集結了免費沉浸式展覽、精品店、星級餐廳與超難訂 LV 咖啡廳，走進由經典老花行李箱與夢幻光影交織世界，不僅免費好拍，最後還能抽限定驚喜好禮，絕對是曼谷自由行必訪據點～

LV The Place Bangkok｜東南亞首間概念空間

《LV The Place Bangkok》座落在曼谷最熱鬧 BTS 奇隆站（Chit Lom E1），建議直接導航 Gaysorn Amarin 購物中心，從 2 號出口順天橋直行，看見超美 LV 華麗門面！順著目標往下走就到了。

周邊緊鄰四面佛、Central World 以及 Big C 旗艦店等熱門景點，適合一併串聯吃喝玩樂大採購行程。

地址：Gaysorn Amarin at Gaysorn Village Level G-2, No. 496-502 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

聯絡電話：️1800-01-1112

營業時間：10:00-20:00

《LV The Place Bangkok》門面閃閃發亮如同璀璨鑽石！交織出經典老花意象視覺震撼，沉浸式展覽就藏在 G 層空間裡～

LV The Place Bangkok｜咖啡廳

《LV The Place Bangkok》集結了 Le Café LV 咖啡廳、星級餐廳、Visionary Journeys 沉浸式展覽與精品店！其中咖啡廳人氣極高，通常要提前一個月在線上預約；這次因為來不及預約，我只好抱著碰碰運氣心態到現場詢問，結果果然沒空位啦！

LV The Place Bangkok｜官網預約 掃碼QR code

《LV The Place Bangkok》沉浸式展覽 Visionary Journeys 採全程免費入場！

官方雖然公告要先在官網預約日期與時間，入場時掃描 QR code 即可順暢進場；不過遇到離峰時段或現場人潮較少，現場工作人員也彈性開放給未預約旅客進入體驗！（實際依照現場為主）

LV The Place Bangkok｜沉浸式體驗空間

整個展覽走向主打極致沉浸式體驗！一走進去就能看到 LV 經典老花行李箱，堆疊成一座夢幻隧道，搭配全方位光影投影，讓人瞬間迷失在奢華的世界裡，超好拍好美喔～

真的很震撼！隧道燈光投影不斷變幻出炫目色彩，好拍到讓人停不下來，隨手一拍都是大片！

接著來到這區沉浸式隧道！整個空間有古董行李箱、文獻與檔案照片，形成弧形拱頂結構，展示了品牌自 19 世紀創立以來旅行箱工藝與珍貴歷史檔案。

牆面展示著許多黑白歷史照片，透過這些復古影像，深刻感受 LV 沉澱百年經典底蘊。

近距離細細品味，感受一下老花圖騰歷久彌新獨特魅力！想起自己塵封的Louis Vuitton，也該出來曬曬太陽了。

接著是另一區科技時代空間！

一顆顆超大透明球體懸浮其中，裡面是各式經典包款，很有視覺張力！

被透明球體封存經典包款，就像一件件藝術品！

這區猶如一座巨大萬花筒空間！

前方方框正不間斷地旋轉著，輪播介紹著好幾款 LV 經典包包，營造出迷幻且驚豔的視覺效果。

最後一區就是大家最期待繽紛好禮區！

輕輕觸控螢幕 Touch 一下，就能滿懷期待等候驚喜彩蛋啦！之前刷短影片看到有人抽中 LV 帆布袋、鉛筆組..等好禮，心想拿到帆布袋幸運兒也太令人羨慕啦～

LV The Place Bangkok｜LV免費明信片

最後公布答案，我抽到的是中獎率最高 LV 明信片！

雖然沒有幸運抱走帆布袋，但這精美明信片質感不錯，為整趟《LV The Place Bangkok》沉浸式展覽畫下了完美句點～

參觀完展覽後，順著路線會直接從精品門市走出來！口袋預算充裕的朋友，可逛逛 Louis Vuitton 精品區。

這棟建築散發著金碧輝煌奢華感，這間是「曼谷 Dior Gold House 」概念店！Dior Cafe 咖啡廳同樣需要透過官方網站預約才能前往用餐喔～

《LV The Place Bangkok》座落在曼谷最熱鬧的 BTS 奇隆站（Chit Lom），周邊緊鄰四面佛、Central World 以及 Big C 旗艦店，適合串聯成一日吃喝玩樂購物行程，Visionary Journeys 展覽免費入場，還能拿LV好禮，咖啡廳熱需要提前一個月線上預約喔！

LV The Place Bangkok

地址：Gaysorn Amarin at Gaysorn Village Level G-2, No. 496-502 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

聯絡電話：️1800-01-1112

營業時間：10:00-20:00

服務費：無（免費入場）

Louis Vuitton官網預約：Louis Vuitton

FB粉專：LV The Place Bangkok

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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