泰便宜！百元搞定頂級香氛與彩妝，泰國失心瘋採購大作戰

【FunTime小編群】泰國身為物美價廉的血拚天堂，真的是「泰」好買了！從百貨公司到夜市，琳瑯滿目的商品幾天都逛不完，一不小心就會大爆買，這次FunTime小編幫大家蒐集各個必買清單，從零食、藥品到生活用品都有，送禮自用兩相宜，讓大家不再為買什麼而困擾！

泰國必買零食泡麵篇

泰國限定口味樂事

泰國限定口味樂事。圖／Enn

大家一定很困惑，為什麼要特地去泰國買樂事，台灣沒有嗎？其實泰國的樂事推出了超多種限定口味，像是泰式咖哩雞和海鮮醬風味等口味都是泰國才找的到！甚至還有烤蝦和海鮮沾醬的2合1口味，新奇又好吃，愛吃洋芋片的朋友，一定要買個幾包來試試！

手標泰式奶茶

手標泰式奶茶。圖／FunTime小編群

來泰國肯定要來上一杯手標泰奶，回國前不妨買些茶葉回去沖泡，有紅色經典款、金色濃郁款和綠色奶綠款3種口味，茶葉泡開後加入煉乳和三花奶水，彷彿一秒飛回泰國，怕麻煩朋友也可以購買3合1的即溶包喔！

Pocky

Pocky。圖／FunTime小編群

泰國的Pocky也是不少人的必買商品之一，口味多到買不完外，還有各種泰國才有的限定口味，價格又超甜，帶回來分送給親友，一人一盒方便又大氣，小編自己也常常收到呢！

泰國必買藥品篇

泰國鼻通／薄荷棒

泰國鼻通／薄荷棒。圖／FunTime小編群

泰國的鼻通薄荷棒很受歡迎，品牌也非常多，大多外型小巧可愛，很適合隨身攜帶，每一家聞起來的感覺都不太一樣，不管是頭暈還是需要提神醒腦的時候都非常有效，早就被小編納入無限回購的清單裡了呢！

痠痛藥膏

痠痛藥膏。圖／FunTime小編群

泰國聞名已久的痠痛藥膏也是一定要帶一條回家的，有兩種顏色的包裝，藍色擦了會有涼涼的感覺，適合用在一般的筋骨痠痛或扭傷，紅色則是會有熱感，更適合用在長年慢性痠痛，可以依自己的需求購買喔！

泰國必買彩妝保養篇

Cathy Doll Shiny Bear 小熊潤色唇膏

Cathy Doll Shiny Bear 小熊潤色唇膏。圖／FunTime小編群

這款小巧可愛的小熊唇膏，絕對是女生到泰國必收的美妝好物！共有6種色號可選，在保濕的同時帶來自然潤色效果，讓雙唇水潤有光澤，不僅提升氣色，外型又萌到爆，超適合買來送人！

ROJUKISS 面膜

ROJUKISS 面膜。圖／FunTime小編群

ROJUKISS 面膜是泰國超人氣的開架保養品之一，小小一片卻富含高濃度精華液，主打針對毛孔、保濕、美白、抗老等不同膚況推出多種功效選擇，很適合當作急救保濕的面膜。敷完之後水嫩透亮，到泰國藥妝店一定多要囤幾包帶回家！

曼谷必買香氛篇

KARMAKAMET

KARMAKAMET。圖／FunTime小編群

KARMAKAMET是一家香氛店，販售的類型很多，有空間噴霧、洗手乳、身體乳、香氛包、蠟燭等等。香氛都是屬於高級放鬆的香味，尤其是紅茶香的香氛，小編一直都超喜歡！店內有商品介紹的QRCODE不用擔心商品太多眼花撩亂。店員不會主動推銷，I人也可以很舒服地逛街～但如果你真的不知道選什麼也可以請店員推薦！

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