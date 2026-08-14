跳島潛水與海龜共游　解鎖大馬人私藏純淨熱浪島

【圖／文：田欣雲】

說起馬來西亞的海島旅遊勝地，許多人腦海中第一時間浮現的，多半是沙巴或仙本那等東馬城市。但其實坐落馬來半島東海岸的熱浪島（Redang Island）、浪中島（Lang Tengah Island）等絕美島嶼，更是大馬當地人私藏的心頭好。

▲熱浪島擁有清澈的海水與潔白沙灘。

「在我們馬來西亞，很多人的初戀都是來熱浪島」，導遊靦腆地說著，彷彿回憶起那段青澀時光。從登嘉樓州首府「瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu）出發，船程約1至1.5小時，即可抵達號稱「初戀必遊」的熱浪島。這兒曾是華語電影《夏日的麼麼茶》取景地，那潔白細緻的沙灘、湛藍海水，豐富的海陸活動，加上從平價到奢華的度假村林立，一直是馬來西亞人氣不敗的國民旅遊勝地。更特別的是，這兒的島嶼會「睡覺」！受東北季風影響，熱浪島、浪中島等島嶼，每年11月至隔年2月會被迫休眠封島，謝絕遊客，這樣的措施不僅是順應自然，也讓島上的資源與周邊海洋生態得以喘息、修復，年復一年地保有最初的純淨姿態，迎接來享受悠閒、慢活的遊客。

▲熱浪島上處處洋溢著度假氛圍。





入住全包式度假村 重溫夏日麼麼茶、與海龜共游

來到熱浪島，最聰明且慵懶的玩法，就是把自己交給包住、包吃、包玩樂的全包式度假村，開啟一場無憂無慮的海島之旅。這回入住的「熱浪島拉古娜度假村（Laguna Redang Island Resort）」，算是島上極具人氣的住宿選項，木造的南洋風建築錯落有致，菜色豐盛的自助餐飲揉合了中西式料理與馬來風味。另有能吃到飽的自助火鍋餐廳可選，補個差價即可大快朵頤。

▲熱浪島拉古娜度假村坐落港灣第一排，出門就是白沙灘。

▲除了中西式料理，度假村自助餐還供應如沙嗲等馬來西亞美食。

拉古娜的位置極佳，出門就是白沙灘與海灣，《夏日的麼麼茶》的彩色小屋也近在咫尺。走進這間已改成紀念品店經營的繽紛建築，彷彿還能聽見任賢齊與阿牛那輕快的吉他旋律在耳邊迴盪。熱浪島的白天，可在綿延的沙灘上發呆、曬太陽；或躍入度假村內的大型泳池消消暑；下午參加免費的出海跳島遊，將色彩斑斕的熱帶魚與珊瑚盡收眼底。然而在所有水下活動中，最最讓我印象深刻的，莫過於在「海龜灣（Turtle Bay）」與海龜共游的體驗。

▲經歷原址重修的《夏日的麼麼茶》彩色小屋，一樓販售紀念品，二樓展售服飾。

戴上面鏡，將視線轉入海平面下的那刻，你會被眼前充滿活力的海龜群深深震撼！當地船家有時會以魷魚塊吸引海龜聚集，讓遊客能近距離欣賞牠們優雅的泳姿。在此也特別提醒，為了保護這些珍貴的海洋嬌客，請務必嚴守「不觸摸、不打擾」的原則。在馬來西亞，偷摸海龜可是會面臨高達2000馬幣（約合新台幣1萬5500元）以上的重罰！靜靜地漂浮，凝視著海龜們慢條斯理地從身旁游過，那種與大自然和諧共處的純粹感動，絕對是這趟旅程中最無價的回憶。

▲在海龜灣浮潛時，可近距離觀察海龜泳姿。





城市漫遊 探尋登嘉樓的伊斯蘭風情

作為進出熱浪島的必經門戶，登嘉樓絕非只是個轉運站，由於當地居民以穆斯林佔絕大多數，這裡的建築風格、宗教色彩與飲食文化散發著迷人的異國情調，非常值得在登島前或跳島後，安排一場深度小旅行。市區最著名的地標建築，當屬矗立在河畔的「水晶清真寺（Masjid Kristal）」。有別於傳統清真寺常見的厚重石材，這座極具現代感的建築採用大量玻璃、鋼鐵與水晶元素打造。在熱帶炙烈陽光的照射下，流線型的穹頂與高聳的宣禮塔閃耀著夢幻光澤；到了黃昏過後燈光點亮，整座清真寺倒映在平靜的河面上，宛如漂浮水上的水晶宮殿，美得令人屏息。

▲水晶清真寺建築融合了現代科技與獨特的藝術風格。

▲女性遊客進入水晶清真寺參觀，可免費租用頭巾。

想一窺當地早年仕紳巨賈家庭的生活樣貌？我極力推薦走訪傳統歷史建築「哈芝蘇古厝（Rumah Warisan Haji Su）」。這座擁有百年歷史的傳統高腳木屋，曾是航運大亨Haji Su的宅邸，其建築結合了兩種經典的馬來風格：單脊人字頂屋的「Bujang Berpeleh」，以及荷蘭式金字塔頂屋的「Limas Belanda」，並大量使用珍貴的「木材之王」正艾木打造，完美展現了馬來傳統建築之美。

▲哈芝蘇古厝建於1850年代，「三個三角形屋頂」在傳統馬來社會中是財力顯赫的象徵。

▲古厝主要採用堅硬珍貴的「正艾木」搭建。

▲接待賓客的客廳色彩繽紛，與住宿區域形成鮮明對比。

走逛累了想吃些在地小吃？千萬別錯過對街Keropok Lekor Losong販售的「馬來魚餅（Keropok Lekor）」。這是種將新鮮魚肉混合澱粉揉捏後製作的點心，有點類似我們的「黑輪」，常見吃法有蒸、炸兩種，我特別偏愛後者。剛炸起鍋的魚餅外皮酥脆、內層Q彈，蘸上特製的微甜辣醬一口咬下，那股濃郁鮮甜的海洋風味瞬間在口中爆發，忍不住一口接一口。

▲馬來魚餅是來登嘉樓必嘗的特色小吃。





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