F1睽違九年重返馬來西亞 ！三大國際賽事「賽車、自行車、路跑」同週登場 打造運動旅遊熱潮

「雪邦國際賽道」睽違九年再次舉辦 F1賽事。 圖：Sepang Circuit／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026馬來西亞旅遊年」再添重磅亮點，「世界一級方程式賽車」（Formula 1，F1）睽違九年重返馬來西亞！賽事將於2026/10/02-10/04在「雪邦國際賽道」（Sepang International Circuit）登場，並與第30屆「環蘭卡威自行車賽」（Le Tour de Langkawi）及「吉隆坡渣打馬拉松」（Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon）同週舉辦，三大國際賽事聯動，預計帶動10月運動旅遊熱潮。

▲午後熱帶雷雨常為雪邦賽事增添變數與看點。 圖：Sepang Circuit／來源

經典熱帶賽道重啟！長直道、高速彎與熱帶雷雨增添觀賞性

「雪邦國際賽道」自2017年後再次舉辦 F1賽事。賽道全長共5.543公里，設有15個彎道與8段直線道，是知名賽道設計師赫爾曼·提爾克（Hermann Tilke）首座為 F1操刀的作品。寬闊的路面設計提供車手多元的超車路線與並排競速的機會；長直道與快慢彎交錯，則考驗賽車的速度、煞車及過彎性能。

炎熱潮濕的氣候與突如其來的午後雷雨，更讓乾濕路況瞬息萬變，連帶影響車隊進站時機與換胎策略。即使不熟悉 F1規則，觀眾也能從天候變化與超車攻防中，體驗賽事的緊張刺激。

▲以馬來西亞國花「大紅花」為設計靈感的看台頂棚為賽道最具辨識度的建築設計。 圖：Sepang Circuit／來源

▲「環蘭卡威自行車賽」30週年，路線難度也創新高。 圖：Le Tour de Langkawi／來源

環蘭卡威自行車賽30週年 路線難度創新高

環蘭卡威自行車賽將於09/27-10/04舉行，賽程橫跨馬來西亞半島多個州屬。今年最大看點，是車手將連續挑戰海拔1,820公尺的「金馬崙高原」與1,865公尺的「雲頂高原」，迎來賽事30年來僅出現過三次的「背靠背高山賽段」（連續兩天進行高山賽段）。陡峭地形加上高溫與高濕度的氣候，將同時考驗車手耐力、體能調節及車隊戰術。

10/01，旅客可前往「雲頂高原」沿線觀賽，近距離感受高山賽段的競速張力；10/02，賽事則從吉隆坡近郊的「班登英達」（Pandan Indah）出發，前往森美蘭州「林茂」，旅客可結合吉隆坡行程，沿途感受國際自行車賽事氛圍。

▲「吉隆坡渣打馬拉松」多年來皆以具歷史意義的獨立廣場為起終點，串聯城市地標。 圖：Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon／來源

吉隆坡渣打馬拉松串聯城市地標 沿線探索首都天際線

「吉隆坡渣打馬拉松」為馬來西亞規模最大的路跑賽事，每年吸引來自70多個國家的跑者參加，今年將於10/03-10/04登場。賽事以具歷史意義的「獨立廣場」（Merdeka Square）為起終點，路線串聯「國油雙峰塔」（Petronas Twin Towers）、「吉隆坡塔」（Kuala Lumpur Towe）、「柏威年廣場」（Pavilion Kuala Lumpur）及「蘇丹阿都沙末大廈」（Bangunan Sultan Abdul Samad）等城市地標。

跑者可在競賽過程中穿梭吉隆坡新舊街區，以雙腳探索城市。觀賽旅客則可沿線為跑者加油，體驗萬人奔跑、馬來西亞多元族群共同應援的熱鬧氣氛，並順遊地標性景點，一次體驗吉隆坡的多元文化與城市活力。

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